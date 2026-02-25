Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны

Первый месяц весны в Украине ожидается преимущественно в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура составит 1-7 градусов тепла, а количество осадков не превысит средних показателей. Об этом журналистке УНН рассказала синоптик Наталья Птуха.

По словам синоптика, март начнется под влиянием антициклона. Будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков на старте месяца не прогнозируют. В большинстве регионов дневная температура будет плюсовой.

Первая декада марта как раз таки будет с дефицитом осадков, потому что будет преобладать антициклональный характер погоды. Над территорией Восточной Европы будет господствовать поле повышенного атмосферного давления. Это обеспечит преимущественно спокойную погоду, по крайней мере в первые пять суток осадков не ожидаем. Возможны отдельные фронты по северо-востоку, но их интенсивность еще будем уточнять

Среднемесячная температура, по словам синоптика, составит 1-7 градусов тепла, а в западных областях, а также на Житомирщине, Винниччине и Одесщине она может быть на 1,5-2,5 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах 30-53 мм, в горных районах 60-98 мм.

Что касается температурных показателей первой декады, то в дневные часы они будут достаточно весенними, комфортными, близкими к норме. В ночные часы небольшой минус может быть, особенно за счет прояснений и меньшей облачности. Начиная с 28 февраля и в течение первой декады марта дневные максимумы - это уже плюсовые значения. А ночные минимумы еще могут быть с минусами по северным и северо-восточным регионам

В то же время, эксперт напоминает, что март - это переходный и контрастный месяц. Исторически он демонстрировал как почти летние температуры, так и сильные морозы. Однако, в этом году прогнозируется постепенное повышение температуры без резких скачков.

Март может быть очень контрастным. По историческим данным, максимальные температуры достигали 18-29 градусов тепла, а минимальные 20-33 градусов мороза. В этом году мы видим постепенное повышение температуры. Хорошо, что ночью еще сохраняется небольшой минус, ведь это не дает снегу таять слишком резко и сдерживает повышение уровня воды в реках