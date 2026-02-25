Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 12040 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 13139 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 13906 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 23365 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 20944 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 24431 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22019 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19021 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 23100 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29852 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 21006 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 21482 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 9550 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 14058 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 14429 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 12041 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 23367 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 47222 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 57160 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 74820 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Норвегия
Венгрия
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 19540 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 23174 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 25608 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29672 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37972 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Социальная сеть

Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Первый месяц весны в Украине ожидается в пределах климатической нормы со среднемесячной температурой 1-7 градусов тепла. Март начнется под влиянием антициклона, что обеспечит преимущественно спокойную погоду без существенных осадков на старте месяца.

Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны

Первый месяц весны в Украине ожидается преимущественно в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура составит 1-7 градусов тепла, а количество осадков не превысит средних показателей. Об этом журналистке УНН рассказала синоптик Наталья Птуха.

Детали

По словам синоптика, март начнется под влиянием антициклона. Будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков на старте месяца не прогнозируют. В большинстве регионов дневная температура будет плюсовой.

Первая декада марта как раз таки будет с дефицитом осадков, потому что будет преобладать антициклональный характер погоды. Над территорией Восточной Европы будет господствовать поле повышенного атмосферного давления. Это обеспечит преимущественно спокойную погоду, по крайней мере в первые пять суток осадков не ожидаем. Возможны отдельные фронты по северо-востоку, но их интенсивность еще будем уточнять 

- отмечает Птуха.

Среднемесячная температура, по словам синоптика, составит 1-7 градусов тепла, а в западных областях, а также на Житомирщине, Винниччине и Одесщине она может быть на 1,5-2,5 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах 30-53 мм, в горных районах  60-98 мм.

Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить20.02.26, 18:35 • 31404 просмотра

Что касается температурных показателей первой декады, то в дневные часы они будут достаточно весенними, комфортными, близкими к норме. В ночные часы небольшой минус может быть, особенно за счет прояснений и меньшей облачности. Начиная с 28 февраля и в течение первой декады марта дневные максимумы - это уже плюсовые значения. А ночные минимумы еще могут быть с минусами по северным и северо-восточным регионам 

- говорит синоптик.

В то же время, эксперт напоминает, что март - это переходный и контрастный месяц. Исторически он демонстрировал как почти летние температуры, так и сильные морозы. Однако, в этом году прогнозируется постепенное повышение температуры без резких скачков.

Март может быть очень контрастным. По историческим данным, максимальные температуры достигали 18-29 градусов тепла, а минимальные 20-33 градусов мороза. В этом году мы видим постепенное повышение температуры. Хорошо, что ночью еще сохраняется небольшой минус, ведь это не дает снегу таять слишком резко и сдерживает повышение уровня воды в реках  

- подчеркивает эксперт.

Таким образом, начало весны ожидается спокойным, с умеренным потеплением и без резких погодных изменений.

Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача24.02.26, 11:05 • 57166 просмотров

Алла Киосак

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Винницкая область
Житомирская область
Одесская область
Украина