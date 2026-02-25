$43.260.03
Ексклюзив
16:25 • 62 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 12163 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 13254 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 14002 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 23495 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21020 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 24501 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22046 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19038 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 23116 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
Публікації
Ексклюзиви
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол
25 лютого, 07:00 • 21205 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico
25 лютого, 09:26 • 21682 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
25 лютого, 10:09 • 9950 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
11:07 • 14233 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
12:05 • 14603 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 12167 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 23497 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 47272 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 57209 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 74873 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Норвегія
Угорщина
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 19566 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 23205 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 25633 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 29693 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37993 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Перший місяць весни в Україні очікується в межах кліматичної норми з середньомісячною температурою 1-7 градусів тепла. Березень розпочнеться під впливом антициклону, що забезпечить переважно спокійну погоду без істотних опадів на старті місяця.

Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни

Перший місяць весни в Україні очікується переважно в межах кліматичної норми. Середньомісячна температура становитиме 1-7 градусів тепла, а кількість опадів не перевищуватиме середніх показників. Про це журналістці УНН розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

Деталі

За словами синоптикині, березень розпочнеться під впливом антициклону. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів на старті місяця не прогнозують. У більшості регіонів денна температура буде плюсовою.

Перша декада березня якраз таки буде з дефіцитом опадів, тому що переважатиме антициклональний характер погоди. Над територією Східної Європи пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Це забезпечить переважно спокійну погоду, принаймні в перші п’ять діб опадів не очікуємо. Можливі окремі фронти по північному сходу, але їхню інтенсивність ще будемо уточнювати 

- наголошує Птуха.

Середньомісячна температура, за словами синоптикині, становитиме 1-7 градусів тепла, а у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині вона може бути на 1,5-2,5 градуса вищою за норму. Кількість опадів очікується в межах 30-53 мм, у гірських районах  60-98 мм.

Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити20.02.26, 18:35 • 31405 переглядiв

Щодо температурних показників першої декади, то в денні години вони будуть досить весняними, комфортними, близькими до норми. У нічні години невеликий мінус може бути, особливо за рахунок прояснень та меншої хмарності. Починаючи з 28 лютого і впродовж першої декади березня денні максимуми - це вже плюсові значення. А нічні мінімуми ще можуть бути з мінусами по північних і північно-східних регіонах 

- каже синоптикиня.

Водночас, експертка нагадує, що березень - це перехідний і контрастний місяць. Історично він демонстрував як майже літні температури, так і сильні морози. Однак, у цьому році прогнозується поступове підвищення температури без різких стрибків.

Березень може бути дуже контрастним. За історичними даними, максимальні температури сягали 18-29 градусів тепла, а мінімальні 20-33 градусів морозу. Цього року ми бачимо поступове підвищення температури. Добре, що вночі ще зберігається невеликий мінус, адже це не дає снігу танути надто різко і стримує підвищення рівня води в річках  

- підкреслює експертка.

Таким чином, початок весни очікується спокійним, із помірним потеплінням та без різких погодних змін.

Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря24.02.26, 11:05 • 57224 перегляди

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Одеська область
Україна