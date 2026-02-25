Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни

Перший місяць весни в Україні очікується переважно в межах кліматичної норми. Середньомісячна температура становитиме 1-7 градусів тепла, а кількість опадів не перевищуватиме середніх показників. Про це журналістці УНН розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

За словами синоптикині, березень розпочнеться під впливом антициклону. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів на старті місяця не прогнозують. У більшості регіонів денна температура буде плюсовою.

Перша декада березня якраз таки буде з дефіцитом опадів, тому що переважатиме антициклональний характер погоди. Над територією Східної Європи пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Це забезпечить переважно спокійну погоду, принаймні в перші п’ять діб опадів не очікуємо. Можливі окремі фронти по північному сходу, але їхню інтенсивність ще будемо уточнювати

Середньомісячна температура, за словами синоптикині, становитиме 1-7 градусів тепла, а у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині вона може бути на 1,5-2,5 градуса вищою за норму. Кількість опадів очікується в межах 30-53 мм, у гірських районах 60-98 мм.

Щодо температурних показників першої декади, то в денні години вони будуть досить весняними, комфортними, близькими до норми. У нічні години невеликий мінус може бути, особливо за рахунок прояснень та меншої хмарності. Починаючи з 28 лютого і впродовж першої декади березня денні максимуми - це вже плюсові значення. А нічні мінімуми ще можуть бути з мінусами по північних і північно-східних регіонах