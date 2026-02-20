Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити

20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах України, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі