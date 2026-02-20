Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
Київ • УНН
20-25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у низці регіонів. Рятувальники закликають жителів прибережних зон бути пильними.
20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох регіонах України, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі
Деталі
Як повідомили у ДСНС, підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.
Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.
Рятувальники закликали жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності.