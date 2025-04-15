За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, противник завдав 56 авіаударів та здійснив понад 5100 обстрілів. Найбільша
активність спостерігалась на Покровському напрямку, де відбито 21 ворожу атаку.
Україна і Польща налагодили процес ексгумації жертв Волинської трагедії на взаємній основі. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що співпраця з цього питання просувається нормальним робочим темпом.
Під час масованого удару ворога 28 листопада на території Волинської області зафіксовані прильоти. У Луцьку пролунали вибухи та
введені екстрені відключення електроенергії.
У селі Кам’януха Волинської області були введені карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у домашньої кішки.
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесено весільний обряд «читання корони» з Волині
та Рівненщини, який передбачає читання напутніх слів молодій родині з мудрими життєвими правилами та побажаннями.
У Черкаській області у двір будинку військовослужбовця було кинуто вибуховий пристрій, в результаті чого стався вибух. Чени його
сім'ї не постраждали.
За добу рф завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари, а також 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських
позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 86 бойових зіткнень, 4 ракетних удари, 106 авіаударів та 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню з боку російських військ за минулу добу.
За добу відбулося 84 бойових зіткнення: рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаудари та 141 удар з реактивних систем залпового вогню, згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України.
рф завдала понад 100 повітряних і ракетних ударів по Україні.
За минулу добу на фронті було відбито понад 90 ворожих атак, а російсько-терористичні війська спричинили жертви серед мирного
населення внаслідок ракетних та авіаударів.