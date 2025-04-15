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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7522 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 7622 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9658 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31400 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161872 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139713 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142461 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136423 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136283 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196758 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На фронті 101 бойове зіткнення за добу: карта від Генштабу

За минулу добу зафіксовано 101 бойове зіткнення, противник завдав 56 авіаударів та здійснив понад 5100 обстрілів. Найбільша активність спостерігалась на Покровському напрямку, де відбито 21 ворожу атаку.

Війна • 4 березня, 06:19 • 25454 перегляди

Тихий: "процес ексгумації та вшанування жертв Волинської трагедії налагоджений"

Україна і Польща налагодили процес ексгумації жертв Волинської трагедії на взаємній основі. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що співпраця з цього питання просувається нормальним робочим темпом.

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Ворог атакував Волинь: у Луцьку пролунали вибухи

Під час масованого удару ворога 28 листопада на території Волинської області зафіксовані прильоти. У Луцьку пролунали вибухи та введені екстрені відключення електроенергії.

Суспільство • 28 листопада, 06:12 • 15533 перегляди

В селищі на Волині оголосили карантин через виявлений випадок сказу: що відомо

У селі Кам’януха Волинської області були введені карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у домашньої кішки.

Суспільство • 10 червня, 14:22 • 21647 перегляди

Весільний обряд "читання корони" з Волині включили до культурної спадщини

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесено весільний обряд «читання корони» з Волині та Рівненщини, який передбачає читання напутніх слів молодій родині з мудрими життєвими правилами та побажаннями.

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На Черкащині у двір працівника ТЦК кинули вибуховий пристрій

У Черкаській області у двір будинку військовослужбовця було кинуто вибуховий пристрій, в результаті чого стався вибух. Чени його сім'ї не постраждали.

Кримінал та НП • 1 червня, 07:42 • 29263 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 74 авіаційних атак, 101 залпових обстріла

За добу рф завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари, а також 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.

Війна • 8 березня, 05:28 • 21389 перегляди

За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 86 бойових зіткнень, 4 ракетних удари, 106 авіаударів та 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню з боку російських військ за минулу добу.

Війна • 6 березня, 05:19 • 34594 перегляди

За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла

За добу відбулося 84 бойових зіткнення: рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаудари та 141 удар з реактивних систем залпового вогню, згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України.

Війна • 24 лютого, 05:54 • 38637 перегляди

За минулу добу рф завдала 13 ракетних ударів, 104 авіаційних атак, 169 залпових обстрілів

рф завдала понад 100 повітряних і ракетних ударів по Україні.

Війна • 18 лютого, 06:19 • 36298 перегляди

Протягом доби на фронті відбито понад 90 атак ворога: внаслідок дій зс рф знову є загиблі та поранені серед цивільного населення

За минулу добу на фронті було відбито понад 90 ворожих атак, а російсько-терористичні війська спричинили жертви серед мирного населення внаслідок ракетних та авіаударів.

Війна • 11 лютого, 08:27 • 43449 перегляди