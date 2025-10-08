"Правда не має бути односторонньою": посол України в Польщі про Бандеру і ексгумацію жертв конфлікту 1943-1945 років

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар прокоментував питання ексгумації жертв польсько-українського протистояння 1943-1945 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFM24.

Деталі

Відповідаючи на питання щодо ексгумації польських жертв, а також кривавих подій на Волині під час Другої світової війни, Боднар зазначив: злочини вчинялись з обох боків - як з українського, так і з польського. Українці, як і поляки, також потребують вшанування.

На запитання про суперечку польських і українських істориків щодо подій на Волині дипломат рішуче відповів: "Немає суперечки, бо немає розмови". Він зазначив, що українські чиновники повністю усвідомлюють, що події на Волині є "болючою темою" для польської сторони.

Також Боднар висловив сподівання, що "принаймні одне або два рішення щодо пошуків та ексгумацій в Україні будуть прийняті цього місяця".

Крім того, український посол торкнувся і теми демонізації в Польщі одного з лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери. Він зазначив, що Бандера знаходився в німецькому концтаборі, коли на Волині відбувався кривавий конфлікт між українцями і поляками.

Ви (поляки - ред) створили образ ненависного Бандери - заявив він.

Водночас Боднар закликав до спільних польсько-українських дій на користь порозуміння між нашими народами.

Ми повинні дійти порозуміння через правду, але не односторонню правду - зазначив він.

Нагадаємо

У серпні 2025 року, під час концерту білоруського реп-виконавця Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві розгорнули червоно-чорний прапор, що є символом Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА).

Український посол у Польщі Василь Боднар наголосив, що українці мають дотримуватися польських законів, а такі дії шкодять відносинам між двома країнами.

Також УНН повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про заборону так званої "бандерівської" ідеології.

Водночас українська блогерка Олена Мандзюк одягнула світшот із зображенням Степана Бандери під час поїздки до Польщі. Це викликало обурення з боку частини українців, на що Мандзюк заявила, що не боїться бути собою й відстоювати українську ідентичність.