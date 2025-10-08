$41.320.03
"Правда не должна быть односторонней": посол Украины в Польше о Бандере и эксгумации жертв конфликта 1943-1945 годов

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал вопрос эксгумации жертв польско-украинского противостояния 1943-1945 годов, отметив, что преступления совершались с обеих сторон. Он выразил надежду на принятие решений по поиску и эксгумациям в Украине в этом месяце.

"Правда не должна быть односторонней": посол Украины в Польше о Бандере и эксгумации жертв конфликта 1943-1945 годов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар прокомментировал вопрос эксгумации жертв польско-украинского противостояния 1943-1945 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RFM24.

Детали

Отвечая на вопрос об эксгумации польских жертв, а также кровавых событиях на Волыни во время Второй мировой войны, Боднар отметил: преступления совершались с обеих сторон – как с украинской, так и с польской. Украинцы, как и поляки, также нуждаются в чествовании.

На вопрос о споре польских и украинских историков относительно событий на Волыни дипломат решительно ответил: "Нет спора, потому что нет разговора". Он отметил, что украинские чиновники полностью осознают, что события на Волыни являются "болезненной темой" для польской стороны.

Также Боднар выразил надежду, что "по крайней мере одно или два решения относительно поисков и эксгумаций в Украине будут приняты в этом месяце".

Кроме того, украинский посол коснулся и темы демонизации в Польше одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Он отметил, что Бандера находился в немецком концлагере, когда на Волыни происходил кровавый конфликт между украинцами и поляками.

Вы (поляки - ред) создали образ ненавистного Бандеры

- заявил он.

В то же время Боднар призвал к совместным польско-украинским действиям в пользу взаимопонимания между нашими народами.

Мы должны прийти к взаимопониманию через правду, но не одностороннюю правду

- отметил он.

Напомним

В августе 2025 года, во время концерта белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве развернули красно-черный флаг, являющийся символом Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Украинский посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что украинцы должны соблюдать польские законы, а такие действия вредят отношениям между двумя странами.

Также УНН сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект о запрете так называемой "бандеровской" идеологии.

В то же время украинская блогерша Елена Мандзюк надела свитшот с изображением Степана Бандеры во время поездки в Польшу. Это вызвало возмущение со стороны части украинцев, на что Мандзюк заявила, что не боится быть собой и отстаивать украинскую идентичность.

Евгений Устименко

