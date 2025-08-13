$41.450.06
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 2584 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 23060 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 52313 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 39628 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 71433 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 39687 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 40140 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 109363 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98759 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Посол України у Польщі Василь Боднар відреагував на інцидент з прапором УПА на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Він наголосив, що українці мають дотримуватися польських законів, а такі дії шкодять двостороннім відносинам.

Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події під час концерту білоруського репера Макса Коржа минулої суботи на Національному стадіоні у Варшаві, де під час музичного виступу в натовпі з'явився прапор УПА, пише УНН з посиланням на RMF24. 

Деталі

"Я не розумію, чому українці взагалі ходили на той стадіон. Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", – сказав український дипломат, коментуючи події за участю громадян України на концерті білоруського репера.

Він наголосив, що ті, хто порушує закон у Польщі, повинні зіткнутися з наслідками відповідно до польського законодавства. "Я переконаний, що польські правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для покарання винних", - заявив він.

Боднар наголосив, що верховенство права є основою порядку будь-якої країни.

Він сказав: "Українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів". "Кожен, хто порушує закон і традиції, і кому бракує розуміння та почуття соціальної чутливості, має бути притягнутий до відповідальності", - сказав посол України в Польщі.

Посол також зазначив, що такі дії, як на суботньому концерті, вписуються у ворожий наратив росії. "Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, а також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, більшість з яких не порушують закон", – сказав він.

Він сказав, що особи, які неналежно поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі".

Тим не менш, за його словами, це дуже тривожний випадок. "Це не відповідає нашим зусиллям, спрямованим на розвиток добрих відносин з Польщею, на співпрацю в різних сферах та створення гарної атмосфери, зокрема, наприклад, на вирішення історичних питань, які є дуже чутливими для наших двосторонніх відносин", – підсумував Василь Боднар.

Контекст

Минулими вихідними на Національному стадіоні PGE у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музиканта у Східній Європі. Під час музичного виступу в натовпі з'явився прапор УПА.

Українець, який приніс на концерт червоно-чорний прапор, а потім демонстрував його, опублікувавши відео з ним, зокрема, в TikTok, вибачився за свою поведінку. "Якщо хтось образився, прошу вибачення. Я вдячний усім полякам, які допомагали і продовжують допомагати українцям. Щиро дякую від щирого серця і ще раз перепрошую", – сказав він у відео, опублікованому з цього приводу.

Депутат польського парламенту від "Право і справедливість" Даріуш Матецький оголосив, що подає скаргу до окружної прокуратури у Варшаві.

Варшавська поліція затримала 109 осіб під час концерту за численні правопорушення та злочини, зокрема за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також за незаконне проникнення. Поліція оштрафувала 50 осіб на загальну суму приблизно 11 500 злотих. До суду було подано тридцять вісім заяв про стягнення штрафів.

Своєю чергою, у неділю на веб-сайті Національного стадіону PGE було опубліковано заяву, у якій йдеться, що правління PL.2012+, оператора об'єкта, подало заяву про можливий злочин.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок відреагував на ексцеси на суботньому концерті, оголосивши перед засіданням кабінету міністрів, що проти 63 осіб розпочато процедуру депортації.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітикаНаші за кордоном
Варшава
Дональд Туск
Україна
Польща