Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми

Каньє Вест та Б'янка Ченсорі провели день у California Adventure - насолоджуючись атракціонами з двома його дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tmz.

Деталі

Репер та його дружина відвідали DCA в неділю разом із Сейнт та Чикаго Вест разом іх двома його середніми дітьми, яким 10 та 7 років відповідно

Нам кажуть, що вони вдвох каталися на Incredicoaster - найбільших американських гірках парку - та на водному атракціоні Grizzly River Run - пише видання.

Під час прогулянки була присутня і охорона - стояли у стратегічних точках черг на поїздки, хоча, як стверджує видання, ніхто не намагався зв'язатися зі знаменитою родиною.

Це не перший раз, коли Каньє та Б'янка відвідують курорт Діснея в Каліфорнії. Вони з'являються там приблизно раз на рік з моменту одруження, хоча зазвичай вони відвідують OG Disney замість California Adventure.

Нагадаємо

