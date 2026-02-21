Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом

instagram.com/zendaya

Американську акторку і співачку Зендею сфотографували із золотою обручкою на безіменному пальці, що викликало нову хвилю чуток про можливий таємний шлюб із її нареченим актором Томом Голландом. Фото зробили у Беверлі-Гіллз у середу. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, на нових знімках акторка постала у білій куртці та чорних штанах. Вона спілкувалася зі своїм кінопродюсером Джошем Ліберманом.

Увагу привернула золота прикраса на її руці - витончена золота каблучка на безіменному пальці. Саме це підігріло хвилю припущень, що пара вже могла сказати один одному "Так".

Зендеї і Тому Голланду - по 29 років, вони підтвердили свої заручини під час церемонії вручення премії "Золотий глобус" минулого року. За попередніми даними, актор освідчився у 2024 році під час приватної зустрічі, ставши на одне коліно.

Нагадаємо

Актор Джейкоб Баталон підтвердив заручини Тома Голланда та Зендеї. Пара планує традиційну сім'ю та виховувати дітей самостійно, без нянь.

