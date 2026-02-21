Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 1000 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 14882 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 26786 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 22243 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 27655 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 26500 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22925 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26075 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 47949 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15682 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.2м/с
71%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту20 лютого, 22:38 • 4348 перегляди
Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану20 лютого, 22:58 • 5924 перегляди
Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили21 лютого, 00:00 • 4118 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto21 лютого, 00:13 • 13986 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням04:48 • 5412 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 28057 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 37334 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 47951 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 66354 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 103403 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Іран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 6 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 1262 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 10093 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 12831 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 18593 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Серіали

Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Американську акторку Зендею сфотографували із золотою обручкою на безіменному пальці, що викликало нові чутки про можливий таємний шлюб з Томом Голландом. Пара підтвердила заручини минулого року.

Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом
instagram.com/zendaya

Американську акторку і співачку Зендею сфотографували із золотою обручкою на безіменному пальці, що викликало нову хвилю чуток про можливий таємний шлюб із її нареченим актором Томом Голландом. Фото зробили у Беверлі-Гіллз у середу. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, на нових знімках акторка постала у білій куртці та чорних штанах. Вона спілкувалася зі своїм кінопродюсером Джошем Ліберманом.

Увагу привернула золота прикраса на її руці - витончена золота каблучка на безіменному пальці. Саме це підігріло хвилю припущень, що пара вже могла сказати один одному "Так".

Зендеї і Тому Голланду - по 29 років, вони підтвердили свої заручини під час церемонії вручення премії "Золотий глобус" минулого року. За попередніми даними, актор освідчився у 2024 році під час приватної зустрічі, ставши на одне коліно.

Нагадаємо

Актор Джейкоб Баталон підтвердив заручини Тома Голланда та Зендеї. Пара планує традиційну сім'ю та виховувати дітей самостійно, без нянь.

Зендая з'явилась на "Золотому глобусі" з діамантовим кільцем на безіменному пальці06.01.25, 09:03 • 127091 перегляд

Алла Кіосак

СвітУНН Lite
Музикант
Фільм
Золото
Шлюб