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Заручини Тома Голланда та Зендеї підтвердив колега по фільму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 132323 перегляди

Актор Джейкоб Баталон підтвердив заручини Тома Голланда та Зендеї. Пара планує традиційну сім'ю та виховувати дітей самостійно, без нянь.

Заручини Тома Голланда та Зендеї підтвердив колега по фільму - ЗМІ

Заручини актора Тома Голланда та акторки Зендеї підтвердив його колега по фільму "Людина-павук" "через кілька тижнів після того, як стало відомо, що пара збирається одружитися", повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Акторка вперше показала свою обручку з діамантом, коли була на церемонії "Золотий глобус" у січні, а джерела повідомили TMZ, що Том "задав це питання" десь між Різдвом і Новим роком.

Актор Джейкоб Баталон, який грає найкращого друга Пітера Паркера Неда у фільмах про Людину-павука, підтвердив новину про їхні заручини в інтерв'ю Metro.

Розмовляючи з інтерв’юером Заком Ганіффом під час реклами свого нового фільму Novocaine, Джейкоб порівняв пропозицію Тома зі своєю власною після заручин із його дівчиною Веронікою Лігов на початку цього місяця.

На запитання, чи планували вони з Томом заручитися одночасно, Джейкоб розсміявся і сказав: "Ні, точно не планував, ми не знали про такі плани один одного".

"Але я скажу, що я подумав про це першим, тому ні, ні, ми не знали про плани одне одного, ні", - зазначив він.

Джерела раніше повідомили DailyMail.com, що Том застосував "старомодний" підхід і отримав дозвіл від родини Зендеї, перш ніж попросити руки своєї партнерки по фільму "Людина-павук: Повернення додому".

"Пропозиція була милою та романтичною і сталася під час свят, - сказав інсайдер. - Він зробив це старомодним способом і отримав дозвіл від її батьків. Усі в захваті".

Джерело продовжило: "Вони звичайнісінька пара вдома, і вона готова провести з ним своє життя".

"Вона отримала все, про що мріяла, і вийти заміж за Тома та створити сім'ю - наступне в її списку", - вказало джерело.

Актор "Людини-павука" перебуває у стосунках зі своєю колегою по фільму Зендеєю з 2021 року, і пара разом володіє будинком вартістю 3,7 мільйона доларів у зеленому районі Лондона Річмонд.

Розповідаючи про рішення зірки показати свою каблучку на недільній вечірній церемонії нагородження, інсайдер пояснив: "Зендея знала, що робила, коли вдягла цю каблучку, і її це не хвилювало".

"Вона також знала, що це стане відомо, але була до цього готова", - зазначило джерело.

Проливаючи світло на плани пари стати практичними батьками, джерело розповіло DailyMail.com: "Вони не хочуть бути парою, у якої няні та  доглядальниці доглядають за їхніми дітьми". "Один із них завжди буде поруч зі своїми дітьми, коли у них будуть діти", - вказало джерело.

Інсайдер додав: "Вони хочуть мати традиційну сім’ю, а зараз у них немає команди вдома. Там тільки вони, і вони так вважають за краще".

Зендая з'явилась на "Золотому глобусі" з діамантовим кільцем на безіменному пальці06.01.25, 09:03 • 127029 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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