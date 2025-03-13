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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Киев • УНН

 • 132320 просмотра

Актер Джейкоб Баталон подтвердил помолвку Тома Холланда и Зендеи. Пара планирует традиционную семью и воспитывать детей самостоятельно, без нянь.

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку актера Тома Холланда и актрисы Зендеи подтвердил его коллега по фильму "Человек-паук" "через несколько недель после того, как стало известно, что пара собирается пожениться", сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Актриса впервые показала свое обручальное кольцо с бриллиантом, когда была на церемонии "Золотой глобус" в январе, а источники сообщили TMZ, что Том "задал этот вопрос" где-то между Рождеством и Новым годом.

Актер Джейкоб Баталон, который играет лучшего друга Питера Паркера Неда в фильмах о Человеке-пауке, подтвердил новость об их помолвке в интервью Metro.

Разговаривая с интервьюером Заком Ханиффом во время рекламы своего нового фильма Novocaine, Джейкоб сравнил предложение Тома со своим собственным после помолвки со своей девушкой Вероникой Лихов в начале этого месяца.

На вопрос, планировали ли они с Томом обручиться одновременно, Джейкоб рассмеялся и сказал: "Нет, точно не планировал, мы не знали о таких планах друг друга".

"Но я скажу, что я подумал об этом первым, поэтому нет, нет, мы не знали о планах друг друга, нет", - отметил он.

Источники ранее сообщили DailyMail.com, что Том применил "старомодный" подход и получил разрешение от семьи Зендеи, прежде чем попросить руки своей партнерши по фильму "Человек-паук: Возвращение домой".

"Предложение было милым и романтичным и произошло во время праздников, - сказал инсайдер. - Он сделал это старомодным способом и получил разрешение от ее родителей. Все в восторге".

Источник продолжил: "Они самая обычная пара дома, и она готова провести с ним свою жизнь".

"Она получила все, о чем мечтала, и выйти замуж за Тома и создать семью - следующее в ее списке", - указал источник.

Актер "Человека-паука" состоит в отношениях со своей коллегой по фильму Зендеей с 2021 года, и пара вместе владеет домом стоимостью 3,7 миллиона долларов в зеленом районе Лондона Ричмонд.

Рассказывая о решении звезды показать свое кольцо на воскресной вечерней церемонии награждения, инсайдер объяснил: "Зендея знала, что делала, когда надела это кольцо, и ее это не волновало".

"Она также знала, что это станет известно, но была к этому готова", - отметил источник.

Проливая свет на планы пары стать практичными родителями, источник рассказал DailyMail.com: "Они не хотят быть парой, у которой няни и сиделки заботятся об их детях". "Один из них всегда будет рядом со своими детьми, когда у них будут дети", - указал источник.

Инсайдер добавил: "Они хотят иметь традиционную семью, а сейчас у них нет команды дома. Там только они, и это то, что они предпочитают".

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце06.01.25, 09:03 • 127026 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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