Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце
Киев • УНН
Актриса Зендая привлекла внимание на церемонии Золотой глобус 2025 бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Поклонники предполагают помолвку с Томом Холландом, с которым она встречается 4 года.
Актриса и певица Зендая прибыла на церемонию награждения премией "Золотой глобус" 2025 года с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце - но пока не дала никаких объяснений, означает ли это что-то большее, сообщает The Independent, пишет УНН.
Детали
28-летняя девушка встречается с актером Томом Холландом уже четыре года.
Возле отеля Beverly Hilton Зендая позировала перед камерами, сверкая овальным бриллиантом на тонком золотом ободке. Нет информации о том, может ли это кольцо быть для помолвки - и возможной будущей свадьбы - но его заметили камеры и пользователи социальных сетей.
Зендая и Холланд познакомились во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой", в котором Холланд играл роль супергероя, а Зендая играла его возлюбленную, М. Дж. Эти двое, как известно, держали подробности своих отношений в тайне, хотя в течение многих лет они демонстрировали друг другу любовь и поддержку в социальных сетях.
Поклонники пришли в неистовство в сети, когда увидели кольцо на левой руке Зендаи, и многие лихорадочно спрашивали, "запускает" ли звезда свой новый статус отношений.
Кольцо на правой руке Зендаи выглядело гламурнее, как выразительное украшение, большое и громоздкое, по сравнению со скромным украшением на другой руке.
Звезду "Челленджеров" в последний раз сфотографировали в начале декабря 2024 года с другим бриллиантовым кольцом на среднем пальце левой руки.
"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"6 янв. 2025, 06:36 • 31299 просмотров