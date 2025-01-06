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Зендая з'явилась на "Золотому глобусі" з діамантовим кільцем на безіменному пальці

Зендая з'явилась на "Золотому глобусі" з діамантовим кільцем на безіменному пальці

Київ • УНН

 • 127002 перегляди

Акторка Зендая привернула увагу на церемонії Золотий глобус 2025 діамантовим кільцем на безіменному пальці. Шанувальники припускають заручини з Томом Голландом, з яким вона зустрічається 4 роки.

Акторка і співачка Зендая прибула на церемонію нагородження премією "Золотий глобус" 2025 року з величезним діамантовим кільцем на безіменному пальці - але поки що не дала жодних пояснень, чи означає це щось більше, повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

28-річна дівчина зустрічається із актором Томом Голландом уже чотири роки.

Біля готелю Beverly Hilton Зендая позувала перед камерами, виблискуючи овальним діамантом на тонкому золотому обідку. Немає інформації про те, чи може ця каблучка бути для заручин - і можливого майбутнього весілля - але її помітили камери та користувачі соціальних мереж.

Зендая і Голланд познайомилися під час зйомок фільму "Людина-павук: Повернення додому", у якому Голланд грав роль супергероя, а Зендая грала його кохану, М. Дж. Ці двоє, як відомо, тримали подробиці своїх стосунків у таємниці, хоча протягом багатьох років вони демонстрували одне одному кохання та підтримку у соціальних мережах.

Шанувальники прийшли в шаленство в мережі, коли побачили кільце на лівій руці Зендаї, і багато хто гарячково запитував, чи зірка "запускає" свій новий статус стосунків.

Кільце на правій руці Зендаї виглядало гламурніше, як виразна прикраса, велика і громіздка, порівняно зі скромною прикрасою на іншій руці.

Зірку "Челленджерів" востаннє сфотографували на початку грудня 2024 року з іншим діамантовим кільцем на середньому пальці лівої руки.

"Емілія Перес" та "Бруталіст" тріумфували на "Золотому глобусі-2025"06.01.25, 08:36 • 129646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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