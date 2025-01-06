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"Емілія Перес" та "Бруталіст" тріумфували на "Золотому глобусі-2025"

"Емілія Перес" та "Бруталіст" тріумфували на "Золотому глобусі-2025"

Київ • УНН

 • 129646 перегляди

Музична драма "Емілія Перес" отримала нагороди у кількох категоріях, включаючи найкращий іноземний фільм. "Бруталіст" визнано найкращим драматичним фільмом, а Демі Мур здобула приз за найкращу жіночу роль.

Музичний трилер Жака Одіара про мексиканського наркобарона, який починає нове життя як жінка став головним переможцем вечора.

Крім того, ВВС пише про тріумфальне повернення на "Золотий глобус" Демі Мур , яка отримала найкращу жіночу роль за роль у боді-хоррорі; а також про найкращий драматичний фільм - ним став "Бруталіст" американського режисера Брейді Корбета, передає УНН.

Деталі

"Емілія Перес" (Emilia Pérez) отримує "Золотий глобус" за найкращий іноземний фільм. 

Фільм Жака Одіара знятий іспанською мовою, але номінований Францією. Музична драма розповідає про мексиканського наркобарона, який мріє змінити стать.

Також "Емілія Перес" відзначена у категорії комедія/мюзикл. Загалом картина Жака Одіара була номінована у десяти категоріях. За роль у фільмі, американська актриса Зої Салданья була визнана найкращою актрисою другого плану.

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Також ЗМІ відзначають повернення Демі Мур, - американська актриса отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у комедії/мюзиклі. Вона зіграла у фільмі "Субстанція" (The Substance) режисера Коралі Фаржа.

Отримуючи нагороду, 62-річна актриса виголосила палку промову, в якій розповіла глядачам, що перед тим, як потрапити на кастинг до "Субстанції", вона була "на низькому рівні" у своїй кар'єрі.

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Фільм "Бруталіст" (The Brutalist) американського режисера Брейді Корбета отримав "Золотий глобус" за найкращий фільм-драму. Головну роль у три з половиною годинній епопеї зіграв 51-річний Едріен Броуді, який отримав "Золотий глобус" за головну чоловічу роль. 

Серед інших відзнак:

Себастьян Стен отримав Золотий глобус за найкращу чоловічу роль у комедії/мюзиклі: 42-річний американський актор румунського походження вразив роллю в чорній комедії "Інша людина".

Переможці у найважливіших категоріях фільмів:

Найкращий драматичний фільм – "Бруталіст"

Найкраща комедія/мюзикл – "Емілія Перес"

Найкращий неангломовний фільм – Франція "Емілія Перес"

Кінематографічні та касові досягнення - "Wicked"

Кращий режисер – Брейді Корбет "Бруталіст"

Кращий актор драматичного фільму – Едрієн Броуді "Бруталіст"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі - Фернанда Торрес "Я все ще тут"

Найкращий актор комедія/мюзикл - Себастьян Стен "Інша людина"

Найкраща актриса комедія/мюзикл - Демі Мур "The Substance"

Кращий актор другого плану – Кіран Калкін "Справжня біль"

Найкраща актриса другого плану – Зої Салдана "Емілія Перес"

Найкраща музика до фільму – Трент Резнор і Аттікус Росс "Челленджери".

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Нагадаємо

Три українські фільми потрапили до лонглиста премії "Оскар 2025". Серед них "Ля Палісіада", "Порцелянова війна" та "Мирні люди".

Біографічний фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" отримав "Оскар" за найкращий фільм, а також шість інших нагород, зокрема за найкращу режисуру, найкращу музику, найкращий монтаж, найкращу чоловічу роль (Кілліан Мерфі) та найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-молодший).

На Берлінале фільм "Дагомея" завоював "Золотого ведмедя"25.02.24, 14:43 • 28359 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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