На Берлінале фільм "Дагомея" завоював "Золотого ведмедя"
Київ • УНН
Документальний фільм "Дагомея" режисера Маті Діопа про реституцію награбованих у Беніні скарбів мистецтва отримав премію "Золотий ведмідь" на Берлінале.
Картина режисерки Маті Діоп засуджує розграбування африканських творів мистецтва колишніми колоніальними державами. Ключовий образ фільму - жінка з сенегальським корінням супроводжує 26 статуй у їхній подорожі з Франції до країни походження. Головну нагороду отримав фільм, який з головою поринув у постколоніальну проблематику, а журі під головуванням мексикано-кенійської акторки Люпіти Ньонго залишилося вірним політичній традиції фестивалю.
Про це пишуть Le Temps, Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Berlinale.
Деталі
Головний приз Берлінале - "Золотого ведмедя" - отримав документальний фільм "Дагомея" режисера французького походження Маті Діоп.
Карина розповідає про реституцію мистецьких цінностей, награбованих 1892 року із західноафриканської країни Бенін, колишньої Дагомеї.
У фільмі "Дагомея" 41-річна дівчина з сенегальським корінням супроводжує 26 статуй у їхній подорожі з Франції до країни походження. Загалом близько 7 000 творів мистецтва були викрадені близько 130 років тому і досі перебувають у Франції.
Реституція - це справедливість
Як франко-сенегальський режисер африканського походження, я вирішила стати однією з тих, хто відмовляється забувати, хто відмовляється використовувати амнезію як метод
Доповнення
Дочка сенегальського музиканта Васіса Діопа і матері, яка працює у сфері мистецтва, Маті Діоп народилася і виросла в Парижі і вже отримала Великий приз журі за фільм "Атлантика" в Каннах 2019 року.
Маті Діоп додала своє ім'я до молодої гвардії французьких жінок-режисерів, які здобули великі призи останніми роками: Джулія Дюкурно (Золота пальмова гілка в Каннах 2021 року), Одрі Діван (Золотий лев у Венеції того самого року), Аліс Діоп (два призи у Венеції 2022 року), Жустін Трієт, яка здобула визнання на премії Сезар, після здобуття Золотої пальмової гілки торік, та претендує на "Оскара".
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