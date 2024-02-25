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На Берлінале фільм "Дагомея" завоював "Золотого ведмедя"

Київ • УНН

 • 28379 перегляди

Документальний фільм "Дагомея" режисера Маті Діопа про реституцію награбованих у Беніні скарбів мистецтва отримав премію "Золотий ведмідь" на Берлінале.

На Берлінале фільм "Дагомея" завоював "Золотого ведмедя"

Картина режисерки Маті Діоп засуджує розграбування африканських творів мистецтва колишніми колоніальними державами. Ключовий образ фільму - жінка з сенегальським корінням супроводжує 26 статуй у їхній подорожі з Франції до країни походження. Головну нагороду отримав фільм, який з головою поринув у постколоніальну проблематику, а журі під головуванням мексикано-кенійської акторки Люпіти Ньонго залишилося вірним політичній традиції фестивалю.

Про це пишуть Le Temps, Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Berlinale.

Деталі

Головний приз Берлінале - "Золотого ведмедя" - отримав документальний фільм "Дагомея" режисера французького походження Маті Діоп.

Карина розповідає про реституцію мистецьких цінностей, награбованих 1892 року із західноафриканської країни Бенін, колишньої Дагомеї.

У фільмі "Дагомея" 41-річна дівчина з сенегальським корінням супроводжує 26 статуй у їхній подорожі з Франції до країни походження. Загалом близько 7 000 творів мистецтва були викрадені близько 130 років тому і досі перебувають у Франції.

Реституція - це справедливість

- сказала Маті Діоп, отримуючи "Золотого ведмедя".

Як франко-сенегальський режисер африканського походження, я вирішила стати однією з тих, хто відмовляється забувати, хто відмовляється використовувати амнезію як метод

- додала вона.

Доповнення

Дочка сенегальського музиканта Васіса Діопа і матері, яка працює у сфері мистецтва, Маті Діоп народилася і виросла в Парижі і вже отримала Великий приз журі за фільм "Атлантика" в Каннах 2019 року.

Маті Діоп додала своє ім'я до молодої гвардії французьких жінок-режисерів, які здобули великі призи останніми роками: Джулія Дюкурно (Золота пальмова гілка в Каннах 2021 року), Одрі Діван (Золотий лев у Венеції того самого року), Аліс Діоп (два призи у Венеції 2022 року), Жустін Трієт, яка здобула визнання на премії Сезар, після здобуття Золотої пальмової гілки торік, та претендує на "Оскара".

Нагадаємо

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду BAFTA за найкращий документальний фільм.

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