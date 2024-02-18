Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм

Фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" Об этом сообщает BAFTA, передает УНН.

Детали

Лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова торжествовала на премии BAFTA в номинации "Лучший документальный фильм".

Кроме того, фильм был номинирован как "Лучший фильм на иностранном языке", где победителем стала лента "Зона интереса" Джонатана Глейзера. В украинском прокате она выйдет 22 февраля.

"20 дней в Мариуполе" также номинирован на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Церемония награждения запланирована на ночь с 11 марта.

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Премия BAFTA считается британским аналогом "Оскара", присуждая признание в области телевидения и киноискусства.

"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024