"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024
Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".
В Днепре прогремели взрывы - СМИ
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о ракете, которая двигалась в сторону города.
На Ровенщине будут судить чиновника, который за взятку передал коммунальную землю в аренду
Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Дубенского района Ривненской области будут судить за получение $4000 взятки за незаконную передачу в аренду земельного участка. Обвинительный акт направлен в суд.
В Воздушных силах предупредили о ракетах на Кривой Рог и Днепр
Воздушные силы сообщают, что на Кривой Рог и Днепр движутся ракеты.
Рамштайн-18: Остин призвал "копать глубже" для предоставления Украине больше средств ПВО и перехвата
Министр обороны США Ллойд Остин призвал контактную группу в формате "Рамштайн" предоставить Украине дополнительные наземные системы противовоздушной обороны и перехватчики на фоне продолжающейся войны с рф.
Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС
По сообщениям, сегодня россияне трижды атаковали спасателей в Украине, ранив одного пожарного.
В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск у заместителя председателя ЦИК Курултая
В оккупированном Крыму российские силовики провели незаконный обыск в доме Назима Маметова, заместителя председателя ЦИК Курултая крымскотатарского народа.
Рамштайн-18: глава Пентагона заверил, что США остаются полны решимости поддерживать Украину
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил преданность страны поддержке борьбы Украины за свободу. Об этом он заявил во время виртуального 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение
Украинское правительство перечислило 9,6 миллиарда гривен военного сбора на нужды Вооруженных сил для финансирования закупки вооружения, техники, боеприпасов и средств защиты.
Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА
Мэр Мелитополя Иван Федоров назначен главой Запорожской областной военной администрации вместо Юрия Малашко.