"20 дней в Мариуполе": украинский фильм номинирован на Оскар-2024

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова номинирован на "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом со ссылкой на сайт премии пишет УНН.

Детали

Самая престижная премия в кинематографе США объявила окончательные списки номинантов. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм".

Также в этой категории оказались фильмы: "Боби Уайн: Народный президент", "Вечная память", "4 дочери" и "Убить тигра".

Церемония вручения кинопремии Оскар в этом году состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Ее ведущим станет американский комик Джимми Киммел.

Дополнение

Ранее документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" заняла 4-е место в списке лучших фильмов в Великобритании и 6-е - в США, составленных изданием The Guardian.

Кроме того, Издание ІпԁіеԜіге, которое специализируется на киноиндустрии и кинообзорах, внесло "20 дней в Мариуполе" оказался в топ 10 лучших документалок года.

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в два коротких списка Оскара-2024

Также лента также получила две номинации на британскую премию BAFTA - лучший документальный фильм и фильм на иностранном языке.

Про фильм

Документальный фильм очевидца Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" рассказывает о жестокой осаде украинского портового города российской преступной армией с февраля по май 2022 года, в результате которой погибло более 20 тыс. человек.

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировка роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

Напомним

О медиках ЦСО "А" СБУ, которые спасают жизни защитников на линии фронта, сняли документальный фильм. О работе этих врачей говорится в фильме "Боевые медики. Смерть подождет" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".