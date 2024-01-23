"20 днів у Маріуполі": український фільм номінований на Оскар-2024
Київ • УНН
Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Про це з посиланням на сайт премії пише УНН.
Деталі
Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Також в цій категорії опинилися фільми: "Бобі Вайн: Народний президент", "Вічна памʼять", "4 дочки" та "Вбити тигра".
Церемонія вручення кінопремії "Оскар" цього року відбудеться 10 березня у Лос-Анджелесі. Її ведучим стане американський комік Джиммі Кіммел.
Доповнення
Раніше документальна стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.
Крім того, Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, внесло "20 днів у Маріуполі" опинився у топ 10 найкращих документалок року.
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до двох коротких списків Оскара-202422.12.23, 00:05 • 33346 переглядiв
Також стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.
Про фільм
Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис. людей.
Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Нагадаємо
Про медиків ЦСО "А" СБУ, які рятують життя захисників на лінії фронту, зняли документальний фільм. Про роботу цих лікарів йдеться у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає" із документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".