Росія втратила понад 2 тисячі військових за добу війни в Україні
Київ • УНН
За 24 листопада російська армія втратила 2 091 військового. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 643 580 осіб.
Протягом доби 24 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 091 військового. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада сягнули близько 1 643 580 осіб.
Нагадаємо
Генштаб повідомив про рекордні втрати армії рф з початку 2026 року. Їхня кількість майже дорівнює населенню чотирьох регіонів росії.
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