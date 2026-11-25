Протягом доби 24 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 091 військового. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада сягнули близько 1 643 580 осіб.

Нагадаємо

Генштаб повідомив про рекордні втрати армії рф з початку 2026 року. Їхня кількість майже дорівнює населенню чотирьох регіонів росії.

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