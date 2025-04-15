Facebook втратив своє значення, а найвпливовішою соцмережею зараз є Х - радник Зеленського

Дмитро Литвин заявив, що Facebook втратив свій колишній вплив після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, зараз найвпливовішою соцмережею є X, де зосереджені військові, волонтери та міжнародні журналісти.