Макс Назаров, підозрюваний у виправдовуванні агресії рф, сплатив заставу. Суд зменшив суму застави з 12 до 8,5 млн грн. Назаров вийшов з-під варти, здав паспорт та має обов'язки.
Відвідувачі Coachella скаржаться на 12-годинні черги та спеку. Відсутність туалетів та погана організація викликали порівняння з провальним Fyre Festival.
У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.
Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.
Мінцифри розробляє українську велику мовну модель, що пришвидшить інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові сфери життя українців. Модель планують запустити до грудня 2025 року.
Голлівудські студії заробляють на фейкових трейлерах, створених ШІ, замість блокування. Вони отримують дохід від реклами на цих відео, хоча це порушує авторські права.
У Національному парку "Пирятинський" сподіваються на повернення лелеки Грицька, який не прилетів із самкою Одаркою. Якщо він повернеться, можлива боротьба за гніздо.
Олександр Куницький подав декларацію про доходи за 2024 рік. Його зарплата зменшилася, але він володіє квартирами в Ізраїлі та Одесі, а також має заощадження в доларах.
Російському пропагандисту Соловйову повідомлено про зміну та нову підозру. Він систематично закликав до зміни конституційного ладу, агресії проти України та геноциду.
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Керівник ЦПД РНБО розповів про посилення російської дезінформації в соцмережах X, TikTok та YouTube Shorts. РФ намагається просувати тези про втрату Україною суб'єктності та дискредитувати підтримку Заходу.
Центр протидії дезінформації виявив мережу англомовних акаунтів в X, які поширюють кремлівську пропаганду. Аналітики визначили основні наративи та інструменти впливу на аудиторію США.
Reuters встановили камеру і вели прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві, що викликало обурення через безпекові обмеження воєнного стану. Користувачі соцмереж та ЗМІ критикують дії Reuters через можливі загрози безпеці.
Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.
Михайло Поплавський - у топ-4 інфлюенсерів України за версією Forbes.
Експерт ESET розповів про основні канали поширення фальшивої реклами в соцмережах. За останні пів року кількість фішингових загроз зросла на 335%, щодня виявляється понад 100 нових шахрайських адрес.
Міністр цифрової трансформації розповів, як змінювалося відомство за останні два роки. Також говорив про впровадження OKR і ключові виклики на шляху до цифровізації.
У Харкові засуджено двох агентів рф: банкіра, який збирав координати для ракетних ударів, та жінку, яка писала тексти для російського воєнкора. Обидва отримали тривалі терміни ув'язнення з конфіскацією майна.
YouTube відновлює доставку срібних, золотих та діамантових кнопок для українських авторів з січня 2025 року. Нагороди не доставлятимуть до росії, білорусі, Ірану та Північної Кореї.
Samsung представить чотири нові моделі смартфонів серії Galaxy S25 з покращеними характеристиками та ШІ-функціями. Флагманська модель Ultra отримає титанову раму та камеру на 200 МП.
Суд обрав запобіжний захід для Макса Назарова у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 12 млн грн. СБУ підозрює його у виправдовуванні агресії РФ проти України.
Facebook, X, YouTube та інші техкомпанії приєдналися до оновленого кодексу поведінки ЄС щодо протидії мові ненависті. Компанії зобов'язались швидше реагувати на скарги та впровадити автоматичні інструменти виявлення шкідливого контенту.
Солом'янський суд Києва розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Макса Назарова. Ексведучого підозрюють у дискредитації України та поширенні проросійських наративів.
СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne". Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.
Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.
За офіційним запитом Литовської комісії з радіо і телебачення Google видалив з пошукової видачі більше 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Це частина боротьби з дезінформацією та пропагандою російських ЗМІ.
Культовій пісні "Українське сало" виповнилося 20 років. За цей час було створено три відеокліпи, останній з яких набрав 7,9 млн переглядів на YouTube та використовував 3D XR технології.
Дмитро Литвин заявив, що Facebook втратив свій колишній вплив після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, зараз найвпливовішою соцмережею є X, де зосереджені військові, волонтери та міжнародні журналісти.
У Дагестані, Чечні та Інгушетії відбулися перебої з доступом до YouTube, Telegram і WhatsApp через навчання роскомнагляду. Обмеження тривали добу та торкнулися також деяких російських ресурсів.
Американський подкастер Лекс Фрідман провів тригодинну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Епізод подкасту планують випустити в понеділок.