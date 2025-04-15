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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35687 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165301 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141572 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144244 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136680 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136889 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196857 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16429 перегляди

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У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.

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Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.

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В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

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Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Голлівудські студії заробляють на фейкових трейлерах, створених ШІ, замість блокування. Вони отримують дохід від реклами на цих відео, хоча це порушує авторські права.

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У Національному парку "Пирятинський" сподіваються на повернення лелеки Грицька, який не прилетів із самкою Одаркою. Якщо він повернеться, можлива боротьба за гніздо.

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Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Олександр Куницький подав декларацію про доходи за 2024 рік. Його зарплата зменшилася, але він володіє квартирами в Ізраїлі та Одесі, а також має заощадження в доларах.

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Центр протидії дезінформації виявив мережу англомовних акаунтів в X, які поширюють кремлівську пропаганду. Аналітики визначили основні наративи та інструменти впливу на аудиторію США.

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Reuters встановили камеру і вели прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві, що викликало обурення через безпекові обмеження воєнного стану. Користувачі соцмереж та ЗМІ критикують дії Reuters через можливі загрози безпеці.

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Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.

Новини Світу • 16 лютого, 11:45 • 48284 перегляди

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Facebook та Instagram: експерт про основні канали поширення фальшивої реклами торік

Експерт ESET розповів про основні канали поширення фальшивої реклами в соцмережах. За останні пів року кількість фішингових загроз зросла на 335%, щодня виявляється понад 100 нових шахрайських адрес.

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Нагороди для авторів YouTube повертаються в Україну

YouTube відновлює доставку срібних, золотих та діамантових кнопок для українських авторів з січня 2025 року. Нагороди не доставлятимуть до росії, білорусі, Ірану та Північної Кореї.

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Samsung представить чотири нові моделі смартфонів серії Galaxy S25 з покращеними характеристиками та ШІ-функціями. Флагманська модель Ultra отримає титанову раму та камеру на 200 МП.

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Ексведучий каналів Медведчука та Мураєва отримав арешт із заставою в 12 мільйонів

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Facebook, X, YouTube та інші техкомпанії приєдналися до оновленого кодексу поведінки ЄС щодо протидії мові ненависті. Компанії зобов'язались швидше реагувати на скарги та впровадити автоматичні інструменти виявлення шкідливого контенту.

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Підозра ексведучому каналів Медведчука та Мураєва: суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу

Солом'янський суд Києва розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Макса Назарова. Ексведучого підозрюють у дискредитації України та поширенні проросійських наративів.

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СБУ повідомила про підозру ексведучому каналів Медведчука та Мураєва: про кого йдеться

СБУ зібрала докази антиукраїнської діяльності ексведучого телеканалів "Наш" та "NewsOne". Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

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Маркери авторського права: Цукерберг порівнює використання Meta захищених книг з YouTube

Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.

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За офіційним запитом Литовської комісії з радіо і телебачення Google видалив з пошукової видачі більше 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Це частина боротьби з дезінформацією та пропагандою російських ЗМІ.

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Пісня "Сало" Поплавського стала українським феноменом: 20 років популярності

Культовій пісні "Українське сало" виповнилося 20 років. За цей час було створено три відеокліпи, останній з яких набрав 7,9 млн переглядів на YouTube та використовував 3D XR технології.

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Facebook втратив своє значення, а найвпливовішою соцмережею зараз є Х - радник Зеленського

Дмитро Литвин заявив, що Facebook втратив свій колишній вплив після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, зараз найвпливовішою соцмережею є X, де зосереджені військові, волонтери та міжнародні журналісти.

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Навчання роскомнагляду спричинили блокування іноземних сервісів на Південному Кавказі

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Американський подкастер Лекс Фрідман записав інтерв'ю з Зеленським

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