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Netflix планує масштабне скорочення штату на тлі конкуренції за глядачів

Київ • УНН

 • 8270 перегляди

Netflix звільнить близько 1000 працівників, переважно у продуктових і корпоративних командах. Це найбільше скорочення компанії з 2022 року.

Netflix планує масштабне скорочення штату на тлі конкуренції за глядачів

Netflix звільняє 6% своєї робочої сили, або приблизно 1000 співробітників, у найбільшому скороченні з 2022 року, згідно з внутрішньою запискою, з якою ознайомилося Reuters, оскільки піонер потокового передавання стикається з жорсткою конкуренцією за глядачів з боку давніх конкурентів і YouTube, передає УНН.

Деталі

Основна частина скорочень припаде на команди продуктів, технологій, юридичних і кадрових відділів Netflix, як показали електронні листи, які співвиконавчі директори Грег Пітерс і Тед Сарандос надіслали співробітникам у середу.

"Наша місія — розважати світ — амбітна, і її досягнення вимагає від нас дисциплінованості щодо того, де ми ставимо пріоритети для наших людей і ресурсів", — йдеться в меморандумі.

"Наш бізнес є сильним і розвивається, і ми залишаємось на шляху виконання нашого прогнозу на весь рік".

Додамо

Як пише The Guardian, акції Netflix, які цього року впали приблизно на 25%, у середу зросли на 0,7%. Станом на кінець минулого року в компанії було близько 16 000 співробітників.

Цього року потокова компанія зіткнулася з сумнівами щодо своєї спроможності підтримувати зростання, яке підірвало медіаіндустрію США, чинячи тиск на бізнес кабельного телебачення.

Залучення або кількість часу, який користувачі витрачають на Netflix, стала ключовою проблемою для інвесторів, оскільки такі платформи, як YouTube і TikTok, приваблюють глядачів безкоштовним для перегляду контентом, створеним користувачами, що дає їм перевагу в ціні перед Netflix.

Невдала гонитва за потоковими та студійними активами Warner Bros Discovery на початку цього року ​поглибила сумніви щодо стратегії Netflix. Раніше цього місяця Paramount завершила придбання Warner Bros за 110 мільярдів доларів, щоб створити Skydance.

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"Їм не вдалося знайти іншу лінію великого доходу", — сказав Росс Бенес, старший аналітик eMarketer, додавши, що компанія продовжує залежати від бізнесу з підписками, який може наближатися до межі.

"Врешті-решт, оскільки вони наблизилися до стелі з цим, їм знадобиться ще один потік доходу, щоб диверсифікувати, і це те, де це була більша боротьба".

Netflix намагається вийти за межі свого бізнесу підписок, інвестуючи в рекламний ‌рівень, прямі програми ​та ігри.

Останній значний раунд звільнень відбувся у 2022 році, коли він скоротив близько 450 робочих місць за два раунди після того, як вперше за понад десять років втратив передплатників.

The Wall Street Journal вперше повідомила про записку в середу.

Антоніна Туманова

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Reuters
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