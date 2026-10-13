Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі

Netflix зробив великий крок у сфері спортивних прямих трансляцій у Європі, придбавши у ФІФА усі права на Чемпіонат світу з футболу 2030 року в Іспанії та Андоррі. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Угода, оголошена у вівторок, 13 жовтня, надасть Netflix ексклюзивні права на всіх 104 матчі турніру на цих територіях. Стрімінговий сервіс планує зробити все можливе, щоб забезпечити повну пряму трансляцію матчів, передматчеві, міжтаймові та післяматчеві шоу, а також щоденний огляд матчів. Netflix також заявив про плани створення великої передтурнірної програми для підігріву інтересу до події.

Не всі матчі будуть доступні за платною підпискою Netflix. У межах угоди Netflix надаватиме один матч на день безплатно в Іспанії та субліцензуватиме пакет матчів, включаючи кожен матч Іспанії, як півфінали, так і фінал, національному безплатному мовнику.

Іспанія, чинний чемпіон світу з футболу, також прийме у себе Чемпіонат світу 2030 разом з Марокко та Португалією. У 2030 році виповниться 100 років цій події, і святкові матчі також пройдуть в Аргентині, Парагваї та Уругваї.

Це не перша велика угода Netflix у сфері футболу. Стрімінговий сервіс володіє правами на трансляцію чемпіонатів світу з футболу серед жінок 2027 і 2031 років, а раніше цього року оголосив про чотирирічну угоду з Конфедерацією футбольних асоціацій Північної, Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ) про трансляцію, починаючи з 2027 року, фіналу Ліги націй та турнірів Золотого кубка КОНКАКАФ у Мексиці.

Але придбання прав на трансляцію чемпіонату світу в самому серці Європи, в одній із найбільш футбольних країн світу, є значним кроком уперед для Netflix та явним сигналом амбіцій компанії щодо спортивних прямих трансляцій на міжнародному рівні, зазначає видання.

У США Netflix вже транслює ігри NFL та MLB, а також окремі змагання з боксу, MMA та WME.

Rockstar Games та Netflix провели масштабну презентацію гри Grand Theft Auto VI після хакерського витоку даних