Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
Паун Роговей став новим послом України в Молдові замість анонсованого раніше Данілова. Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство в Уругваї.
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про відмову приймати угоду про вільну торгівлю між ЄС та МЕРКОСУР у її поточному вигляді. Угода мала створити одну з найбільших зон вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів.
Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Яманду Орсі здобув перемогу на президентських виборах в Уругваї з майже 50% голосів. Це означає повернення країни до лівоцентристського керівництва після п'яти років правоконсервативного правління.
У 80 департаментах Франції фермери протестують проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і МЕРКОСУР. Аграрії вимагають змінити договір через недотримання кліматичної угоди та нерівні умови виробництва.
Судно Argos Georgia затонуло через повінь біля Фолклендських островів. 6 людей загинули, 14 врятовані, 7 зникли безвісти. Серед екіпажу були громадяни різних країн, зокрема рф.
Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина. Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.
Індія братиме участь у всіх важливих глобальних самітах з метою просування порядку денного глобального миру, безпеки та розвитку, висловлюючи занепокоєння Глобального Півдня та просуваючи бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.
Офіс Омбудсмана закликає країни Латинської Америки, зокрема Аргентину, Чилі та Уругвай, приєднатися до коаліції за повернення українських дітей, депортованих росією, та підтримати Українську формулу миру під час зустрічей на високому рівні.
Понад 100 людей загинули і 128 зникли безвісти через сильні зливи і масштабні повені, які зруйнували мости і будівлі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, змусивши понад 163 000 жителів евакуюватися з своїх будинків, а подальші зливи, як очікується, ще більше погіршать ситуацію.
Щонайменше 78 людей загинули і понад 115 000 були змушені покинути свої домівки через сильні повені, спричинені зливами в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.
Понад 70 людей вважаються зниклими безвісти після того, як сильні зливи змусили 17 000 людей залишити свої домівки і пошкодили майже половину з 497 міст у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що межує з Уругваєм та Аргентиною.