$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 6108 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5678 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 8728 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30961 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 161511 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139529 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142252 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136395 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136188 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196742 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+19°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 49116 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 62485 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68826 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60484 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 40777 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 6112 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 5686 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18891 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 28425 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 61512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10079 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14289 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16075 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111659 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113160 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Уругвай

Новини по темi

Південна Америка пропонує провести 64-командний чемпіонат світу з футболу 2030 року

Орган управління футболом у Південній Америці, КОНМЕБОЛ, офіційно запропонував розширити ЧС-2030 до 64 команд, щоб відзначити 100-річний ювілей змагань. Ідея належить президенту Федерації футболу Уругваю.

Спорт • 11 квітня, 11:06 • 2184 перегляди

Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

Спорт • 6 березня, 18:58 • 20137 перегляди

Не Данілов: Зеленський призначив посла в Молдові

Паун Роговей став новим послом України в Молдові замість анонсованого раніше Данілова. Юрій Клименко, який вже є послом в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство в Уругваї.

Політика • 7 лютого, 21:20 • 48601 перегляди

Польща приєдналася до опозиції проти торгової угоди ЄС-МЕРКОСУР

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про відмову приймати угоду про вільну торгівлю між ЄС та МЕРКОСУР у її поточному вигляді. Угода мала створити одну з найбільших зон вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів.

Новини Світу • 27 листопада, 09:00 • 16626 перегляди

Польські фермери погрожують в грудні перекрити весь кордон з Україною

Аграрії Польщі погрожують заблокувати всі пункти перетину з Україною, якщо уряд не виконає їхніх вимог. Фермери вимагають збереження податку та протидії угоді про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Новини Світу • 26 листопада, 01:49 • 71727 перегляди

Уругвай змінює курс: результат президентських виборів

Яманду Орсі здобув перемогу на президентських виборах в Уругваї з майже 50% голосів. Це означає повернення країни до лівоцентристського керівництва після п'яти років правоконсервативного правління.

Новини Світу • 25 листопада, 03:52 • 18015 перегляди

Французькі фермери розпочали масштабні протести проти торгової угоди з МЕРКОСУР

У 80 департаментах Франції фермери протестують проти угоди про вільну торгівлю між ЄС і МЕРКОСУР. Аграрії вимагають змінити договір через недотримання кліматичної угоди та нерівні умови виробництва.

Новини Світу • 18 листопада, 12:48 • 17259 перегляди

В Атлантиці затонуло рибальське судно з росіянами в екіпажі: 6 загиблих, 7 зниклих безвісти

Судно Argos Georgia затонуло через повінь біля Фолклендських островів. 6 людей загинули, 14 врятовані, 7 зникли безвісти. Серед екіпажу були громадяни різних країн, зокрема рф.

Суспільство • 23 липня, 23:38 • 20000 перегляди

28 червня: Міжнародний день рожевого вина, День молочного шоколаду

Сьогодні, у четверту п’ятницю червня, відзначається Міжнародний день рожевого вина. Батьківщиною рожевого вина вважається французький регіон Прованс, де його почали виробляти у ХІV столітті.

УНН Lite • 28 червня, 03:03 • 105404 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106243 перегляди

У Колумбії ухвалили законопроєкт про заборону кориди з 2027 року

Конгрес Колумбії прийняв законопроєкт, що забороняє кориду по всій країні з 2027 року, з трирічним перехідним періодом для надання допомоги тим, чиї засоби до існування залежать від цієї практики.

Новини Світу • 29 травня, 14:57 • 21703 перегляди

Індія приєднається до Глобального саміту миру, прем'єр Моді підтвердив участь у самітах глобального порядку

Індія братиме участь у всіх важливих глобальних самітах з метою просування порядку денного глобального миру, безпеки та розвитку, висловлюючи занепокоєння Глобального Півдня та просуваючи бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого і мирного світу.

Політика • 20 травня, 12:47 • 19672 перегляди

Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей

Офіс Омбудсмана закликає країни Латинської Америки, зокрема Аргентину, Чилі та Уругвай, приєднатися до коаліції за повернення українських дітей, депортованих росією, та підтримати Українську формулу миру під час зустрічей на високому рівні.

Війна • 20 травня, 12:28 • 21969 перегляди

Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти

Понад 100 людей загинули і 128 зникли безвісти через сильні зливи і масштабні повені, які зруйнували мости і будівлі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, змусивши понад 163 000 жителів евакуюватися з своїх будинків, а подальші зливи, як очікується, ще більше погіршать ситуацію.

Новини Світу • 9 травня, 11:10 • 17371 перегляди

Кількість жертв злив на півдні Бразилії зросла до 78, багато вважаються зниклими безвісти

Щонайменше 78 людей загинули і понад 115 000 були змушені покинути свої домівки через сильні повені, спричинені зливами в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Новини Світу • 6 травня, 09:19 • 20638 перегляди

Дощі у Бразилії забрали життя 31 людини, ще 70 вважаються зниклими безвісти

Понад 70 людей вважаються зниклими безвісти після того, як сильні зливи змусили 17 000 людей залишити свої домівки і пошкодили майже половину з 497 міст у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, що межує з Уругваєм та Аргентиною.

Новини Світу • 3 травня, 17:43 • 23008 перегляди