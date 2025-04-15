Смертоносні повені в Бразилії: загинуло 100 людей, ще майже півтори сотні - зникли безвісти

Понад 100 людей загинули і 128 зникли безвісти через сильні зливи і масштабні повені, які зруйнували мости і будівлі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, змусивши понад 163 000 жителів евакуюватися з своїх будинків, а подальші зливи, як очікується, ще більше погіршать ситуацію.