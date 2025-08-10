"Ліверпуль" продовжує перетворення: форвард Нуньєс перейшов у "Аль-Хілаль" за понад 53 млн євро
Форвард Дарвін Нуньєс перейшов з "Ліверпуля" до саудівського «Аль-Хілала» за 53 мільйони євро плюс бонуси. У минулому сезоні він забив 7 голів та віддав 5 асистів у 47 матчах.
Уругвайський нападник Дарвін Нуньєс залишив ФК "Ліверпуль" і перейшов в саудівській Аль-Хілаль. Передає УНН із посиланням на fc liverpool, Фабріціо Романо і T-Online.
Деталі
Минулого сезону прем'єр-ліги Англії, форвард національної збірної Уругваю Дарвін Нуньєс забив 7 голів та віддав 5 асистів в 47 матчах на клубному рівні. У 2022 році повідомлялося, що Нуньєс став найдорожчим трансфером в історії "Ліверпуля". До цього, уругваєць був конкурентом Романа Яремчука на позиції центрфорварда в складі португальскої "Бенфіки".
Чемпіони Англії в суботу ввечері, уругвайський нападник збірної Дарвін Нуньєс переходить до "Аль-Хілал" у Саудівській Аравії. Клуб не розкрив суму трансферу, але, за повідомленнями ЗМІ, вона може сягати 55 мільйонів євро.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу — 53 мільйони євро + бонуси.
Уго Екітіке перейшов з франкфуртського "Айнтрахта" до "Ліверпуля" за 79 мільйонів фунтів стерлінгів. "Ліверпуль" заплатить 69 мільйонів фунтів стерлінгів початкового внеску та 10 мільйонів фунтів стерлінгів бонусами.