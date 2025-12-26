$41.930.00
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Він сподівається домовитися з Дональдом Трампом про рамки для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести мирний план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів, передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Зеленський у п'ятницю заявив Axios, що сподівається домовитися з президентом США Дональдом Трампом про рамки для припинення війни, коли вони зустрінуться в неділю.

Президент України також заявив, що готовий винести цей план на референдум, якщо росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Видання зауважує, що хоча Зеленський наголосив на досягнутому значному прогресі, план Трампа все ще вимагає болісних територіальних поступок від України на сході. Зеленський все ще сподівається покращити ці умови та сказав, що йому потрібно буде отримати схвалення українського народу, якщо вони не зможуть зайняти "сильну" позицію щодо території.

Крім того, за даними Axios, Американська сторона розглядає як важливий крок вперед те, що Зеленський готовий провести референдум і більше не виключає територіальних поступок.

Але, як наголосив Зеленський під час телефонного інтерв'ю Axios, проведення такого плебісциту матиме значні політичні, логістичні та безпекові ускладнення. Ось чому він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування "є мінімумом".

Високопоставлений американський чиновник заявив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню, якщо Зеленський оголосить референдум, але хочуть коротшого графіка.

Зеленський також сказав, що йому поки що незрозуміло, чи готова росія взагалі погодитися з планом Трампа. "У мене є деякі розвідувальні дані... але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів", – сказав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна