На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванку

У понеділок, 16 березня, на Хмельницькій АЕС встановили рекорд України - найбільший мурал у вигляді українського орнаменту на реакторних установках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Книгу світових рекордів.

Деталі

Мурал у вигляді українського національного орнаменту (вишиванки), нанесений на реакторні установки АЕС висотою 45,4 метра. Він охоплює два енергоблоки ХАЕС: загальна площа розпису становить понад 1,8 тис. квадратних метрів, його довжина перевищує 220 метрів, а максимальна висота сягає понад 9 метрів.

Як зазначили у Книзі світових рекордів, це відбулось саме у день річниці синхронізації української енергосистеми з європейською енергомережею. Ця подія стала важливим кроком інтеграції України до енергетичного простору Європи, йдеться в дописі.

Вишиванка для українців - це не просто орнамент. Це символ нашої культури, історії та духовний оберіг. Ми хотіли, щоб цей оберіг був і на наших енергоблоках. Сьогодні ці реакторні установки - єдині у світі, які мають таке оформлення. Це знак того, що українська енергетика має свою душу, силу та ідентичність - заявив генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра.

Нагадаємо

