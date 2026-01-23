Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль разом з Генеральним директором Агентства Рафаелем Гроссі заслухали доповіді керівників АЕС в Україні та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на них. Україна закликає МАГАТЕ до повної ізоляції росії, а також санкцій та призупинення її членства в організації, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Сьогодні минає три роки від початку першої місії МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС. І попри небезпечні умови, команда Агентства продовжує свої інспекції на українських енергооб'єктах. Найближчим часом очікуємо на восьму місію. Це важливий сигнал підтримки в час, коли росія систематично підвищує ставки в ядерній сфері - наголосив Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль та висловив вдячність МАГАТЕ за роль в підтримці ядерної безпеки України.

Шмигаль відзначив, що робота місій важлива й для донесення правдивої інформації до міжнародної спільноти про об'єктивну ситуацію в Україні.

За його словами, поточні атаки на енергосистему, ключові підстанції та транзит безпілотників і ракет через атомні станції свідчать про чіткі ознаки ядерного тероризму у розумінні міжнародних конвенцій. Перший віцепрем'єр-міністр закликав МАГАТЕ скористатися своїми повноваженнями згідно зі статтею III.A.6 Статуту МАГАТЕ та забезпечити дотримання Семи стовпів ядерної безпеки, які відкрито порушує росія.

Україна попереджає МАГАТЕ про загрозу ударів рф по об'єктах АЕС

Вже в кінці січня відбудеться чергове засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, скликане на запит України. Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ - наголосив Денис Шмигаль.

Він також закликав МАГАТЕ проінформувати Раду Безпеки ООН та Генеральну Асамблею ООН про порушення росією норм ядерної та радіаційної безпеки та ініціювати застосування належних міжнародних санкцій.

Перший віцепрем’єр-міністр України подякував команді МАГАТЕ за системну роботу та висловив впевненість у подальшій тісній співпраці й лідерстві Агентства у дотриманні міжнародних вимог ядерної безпеки.

Шмигаль та Гроссі обговорили необхідність позачергової зустрічі МАГАТЕ для оцінки наслідків атак рф на енергосистему України