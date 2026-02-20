$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 13621 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 23003 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 19430 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 32675 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 22523 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 34063 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26956 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25850 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25160 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18909 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Трамп призначає свого зятя Джареда Кушнера "спецпосланцем миру"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Дональд Трамп призначив Джареда Кушнера спецпосланцем миру, представивши його на своїй "Раді миру". Кушнер зосередиться на посередництві в нових дипломатичних угодах, включаючи стабілізацію Гази та війну в Україні.

Трамп призначає свого зятя Джареда Кушнера "спецпосланцем миру"

Президент США Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру, представивши це рішення на своїй "Раді миру". Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп "розхвалив" зусилля своєї нової організації щодо стабілізації та відновлення Гази, зокрема обіцянку виділити 10 мільярдів доларів США, хоча деталі того, на що саме вони будуть використані, не відомі.

Трамп сказав, що Кушнер зосередиться на посередництві в нових дипломатичних угодах, і високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході, включаючи "Угоди Авраама".

Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру, і я вам скажу що: я спостерігаю за цими хлопцями, і кажу - принаймні, вони нас просувають з точки зору IQ

- сказав Трамп про Кушнера та Стіва Віткоффа.

При розробці гарантій безпеки для України Трамп спирається на розмови з путіним - Кушнер 06.01.26, 21:38 • 6972 перегляди

Видання вказує, що Кушнер, який обіймав посаду старшого радника під час першої каденції Трампа, відіграв центральну роль у зусиллях адміністрації щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та кількома арабськими державами. Крім того, Кушнер і Віткофф працювали разом під час переговорів щодо закінчення війни росії проти України.

Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що те, що ви бачите сьогодні, полягає в тому, що ми потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося та зробимо це правильно. Якщо євреї та мусульмани працюватимуть разом, ізраїльтяни та палестинці, американці, англійці, болгари та люди з усього світу, тоді ми можемо об’єднатися заради спільної мети - миру та єдності

- цитує видання Кушнера.

Нагадаємо

За інформацією Associated Press, США змінюють тактику проведення переговорів щодо України.

Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом14.02.26, 22:45 • 7392 перегляди

Вадим Хлюдзинський

