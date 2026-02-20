Трамп призначає свого зятя Джареда Кушнера "спецпосланцем миру"

Президент США Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру, представивши це рішення на своїй "Раді миру". Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Зазначається, що Трамп "розхвалив" зусилля своєї нової організації щодо стабілізації та відновлення Гази, зокрема обіцянку виділити 10 мільярдів доларів США, хоча деталі того, на що саме вони будуть використані, не відомі.

Трамп сказав, що Кушнер зосередиться на посередництві в нових дипломатичних угодах, і високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході, включаючи "Угоди Авраама".

Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру, і я вам скажу що: я спостерігаю за цими хлопцями, і кажу - принаймні, вони нас просувають з точки зору IQ

При розробці гарантій безпеки для України Трамп спирається на розмови з путіним - Кушнер

Видання вказує, що Кушнер, який обіймав посаду старшого радника під час першої каденції Трампа, відіграв центральну роль у зусиллях адміністрації щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та кількома арабськими державами. Крім того, Кушнер і Віткофф працювали разом під час переговорів щодо закінчення війни росії проти України.

Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що те, що ви бачите сьогодні, полягає в тому, що ми потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося та зробимо це правильно. Якщо євреї та мусульмани працюватимуть разом, ізраїльтяни та палестинці, американці, англійці, болгари та люди з усього світу, тоді ми можемо об’єднатися заради спільної мети - миру та єдності