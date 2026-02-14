Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 2056 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
17:06 • 9700 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 12557 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 13378 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 15145 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16019 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13956 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14679 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14617 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14083 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.5м/с
84%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14 лютого, 10:59 • 10691 перегляди
Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер з ночі, коли під час затримання помер чоловікVideo14 лютого, 13:12 • 10561 перегляди
Американські військові атакували судно наркоторговців у Карибському морі, загинули три людиниVideo14 лютого, 13:38 • 5104 перегляди
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рфPhotoVideo16:50 • 6346 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах17:39 • 5492 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 74004 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 115258 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 68123 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 85702 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 126369 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15014 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 14679 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18016 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 41173 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 40023 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Серіали

Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Обговорювалися також напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі та зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.

Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними. Обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено телефоном, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів

- йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Про це повідомляв речник Президента України Сергій Нікіфоров.

Згодом Зеленський озвучив деталі своєї зустрічі Марко Рубіо. Він поінформував держсекретаря США Рубіо про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.

Крім того, Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Марк Рютте
Петр Павел
НАТО
Абу-Дабі
Чехія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки