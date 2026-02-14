Зеленський обговорив зустрічі в Женеві з представниками Трампа Кушнером і Віткоффом
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Обговорювалися також напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі та зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.
Деталі
Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними. Обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено телефоном, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів
Нагадаємо
Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Про це повідомляв речник Президента України Сергій Нікіфоров.
Згодом Зеленський озвучив деталі своєї зустрічі Марко Рубіо. Він поінформував держсекретаря США Рубіо про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.
Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.
Крім того, Зеленський зустрівся з Президентом Чехії Петером Павелом. Лідери обох держав обговорили військову підтримку України.