Зеленський зустрівся з держсекретарем США Рубіо на Мюнхенській конференції
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки. Деталі зустрічі наразі невідомі.
Деталі
Цю інформацію підтвердив речник глави держави Сергій Нікіфоров. Водночас, наразі жодних деталей невідомо.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, під час якої прокоментував заміну керівника російської делегації на переговорах, назвавши це несподіванкою.
За словами глави держави, росіяни хочуть відкласти прийняття рішення щодо припинення війни і встановлення миру. Водночас він заявив, що Україна розраховує на американську сторону і не дозволить росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.