17:06 • 2976 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 7020 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 10011 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 12318 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 14251 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 13171 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14135 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14279 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13757 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 26069 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Зеленський зустрівся з держсекретарем США Рубіо на Мюнхенській конференції

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки. Деталі зустрічі наразі невідомі.

Зеленський зустрівся з держсекретарем США Рубіо на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на українські ЗМІ.

Деталі

Цю інформацію підтвердив речник глави держави Сергій Нікіфоров. Водночас, наразі жодних деталей невідомо.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, під час якої прокоментував заміну керівника російської делегації на переговорах, назвавши це несподіванкою.

За словами глави держави, росіяни хочуть відкласти прийняття рішення щодо припинення війни і встановлення миру. Водночас він заявив, що Україна розраховує на американську сторону і не дозволить росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Ільхам Алієв
Марко Рубіо
Марк Рютте
НАТО
Азербайджан
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна