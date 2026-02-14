"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заміну керівника російської делегації на переговорах, назвавши це несподіванкою. Про це він заявив на брифінгу під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, росіяни хочуть відкласти прийняття рішення щодо припинення війни і встановлення миру. Водночас він заявив, що Україна розраховує на американську сторону і не дозволить росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група.

Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними - заявив Президент.

Додатково

російську делегацію на переговорах знову очолить помічник російського диктатора володимира путіна, колишній міністр культури рф володимир мединський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче "продати" росіянам здачу Україною Донецької області, як перемогу.