17:06 • 1112 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
16:21 • 3822 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 7496 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 11150 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 13414 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 12882 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13935 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14171 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13672 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25934 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 70701 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 106711 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 65576 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 83438 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 124258 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський назвав несподіванкою заміну керівника російської делегації на переговорах. Він заявив, що росіяни хочуть відкласти прийняття рішення щодо припинення війни.

"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заміну керівника російської делегації на переговорах, назвавши це несподіванкою. Про це він заявив на брифінгу під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, росіяни хочуть відкласти прийняття рішення щодо припинення війни і встановлення миру. Водночас він заявив, що Україна розраховує на американську сторону і не дозволить росіянам відкласти чи розпочати перемовини від самого початку, оскільки змінилася група.

Я думаю, що це буде велика помилка. Я також сподіваюся, що американці не дозволять росіянам у такий спосіб погратися з ними

- заявив Президент.

Додатково

російську делегацію на переговорах знову очолить помічник російського диктатора володимира путіна, колишній міністр культури рф володимир мединський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче "продати" росіянам здачу Україною Донецької області, як перемогу.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна