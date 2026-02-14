$42.990.00
51.030.00
ukenru
16:21 • 268 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14:24 • 2934 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 8272 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 11517 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 11512 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 13304 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13694 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13485 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25648 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42636 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
путін хоче всю Донецьку область, щоб "продати" це як перемогу - Зеленський

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що путін прагне окупувати Донецьку область, щоб подати це як перемогу своєму суспільству. Україна не збирається поступатися територіями та не виводитиме війська.

путін хоче всю Донецьку область, щоб "продати" це як перемогу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче "продати" росіянам здачу Україною Донецької області, як перемогу. Проте, Україна не збирається виходити із своєї території. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Як мінімум вони хочуть Донбас, Донецьку область, але на 100%, щоб продати це як перемогу для власного суспільства. Можливо, навіть не для суспільства, а може для самого себе. Це перемога для путіна

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна не може просто вивести війська з території, чи обміняти "один шматок на інший".

Це ж не просто територія. Там населення 200 тис. людей. Там сотні тисяч загинуло, особливо на цьому напрямку

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна отримала від США пропозицію щодо 15-річних гарантій безпеки. Президент Зеленський заявив, що Україна хоче гарантії на 30 або 50 років.

Павло Башинський

