путін хоче всю Донецьку область, щоб "продати" це як перемогу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче "продати" росіянам здачу Україною Донецької області, як перемогу. Проте, Україна не збирається виходити із своєї території. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Як мінімум вони хочуть Донбас, Донецьку область, але на 100%, щоб продати це як перемогу для власного суспільства. Можливо, навіть не для суспільства, а може для самого себе. Це перемога для путіна - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна не може просто вивести війська з території, чи обміняти "один шматок на інший".

Це ж не просто територія. Там населення 200 тис. людей. Там сотні тисяч загинуло, особливо на цьому напрямку - додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна отримала від США пропозицію щодо 15-річних гарантій безпеки. Президент Зеленський заявив, що Україна хоче гарантії на 30 або 50 років.