путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет "продать" россиянам сдачу Украиной Донецкой области как победу. Однако Украина не собирается выходить со своей территории. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Как минимум они хотят Донбасс, Донецкую область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, а может для самого себя. Это победа для Путина - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не может просто вывести войска с территории или обменять "один кусок на другой".

Это же не просто территория. Там население 200 тыс. человек. Там сотни тысяч погибло, особенно на этом направлении - добавил Зеленский.

Напомним

Украина получила от США предложение по 15-летним гарантиям безопасности. Президент Зеленский заявил, что Украина хочет гарантии на 30 или 50 лет.