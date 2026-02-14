путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что путин стремится оккупировать Донецкую область, чтобы подать это как победу своему обществу. Украина не собирается уступать территории и не будет выводить войска.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет "продать" россиянам сдачу Украиной Донецкой области как победу. Однако Украина не собирается выходить со своей территории. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Как минимум они хотят Донбасс, Донецкую область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, а может для самого себя. Это победа для Путина
Он отметил, что Украина не может просто вывести войска с территории или обменять "один кусок на другой".
Это же не просто территория. Там население 200 тыс. человек. Там сотни тысяч погибло, особенно на этом направлении
Напомним
Украина получила от США предложение по 15-летним гарантиям безопасности. Президент Зеленский заявил, что Украина хочет гарантии на 30 или 50 лет.