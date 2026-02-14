$42.990.00
16:21 • 2080 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 5276 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 10202 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 12547 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 12260 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13665 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13991 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13583 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25801 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42890 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что путин стремится оккупировать Донецкую область, чтобы подать это как победу своему обществу. Украина не собирается уступать территории и не будет выводить войска.

путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет "продать" россиянам сдачу Украиной Донецкой области как победу. Однако Украина не собирается выходить со своей территории. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Как минимум они хотят Донбасс, Донецкую область, но на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества. Возможно, даже не для общества, а может для самого себя. Это победа для Путина

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не может просто вывести войска с территории или обменять "один кусок на другой".

Это же не просто территория. Там население 200 тыс. человек. Там сотни тысяч погибло, особенно на этом направлении

- добавил Зеленский.

Напомним

Украина получила от США предложение по 15-летним гарантиям безопасности. Президент Зеленский заявил, что Украина хочет гарантии на 30 или 50 лет.

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина