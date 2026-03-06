$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 22387 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 30490 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
6 марта, 13:05 • 28090 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 49097 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 23629 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 22482 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21522 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
6 марта, 09:57 • 20005 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20299 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17659 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Куба скоро падет, но она стремится заключить сделку. Поэтому он направит в страну госсекретаря Марко Рубио.

Трамп заявил, что Куба "скоро падет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет", но она хочет заключить сделку, поэтому он направит в страну госсекретаря Марко Рубио. Об этом Трамп заявил CNN, передает УНН

Куба скоро падет, кстати, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они так хотят заключить сделку 

- сказал Трамп. 

Он заявил, что Куба "хочет заключить сделку, поэтому я отправлю туда Марко Рубио". 

Посмотрим, как это получится. Сейчас мы действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова - после 50 лет 

- добавил Трамп, отметив, что Иран является для него приоритетом. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении активных переговоров с правительством Кубы относительно будущего статуса острова, который сейчас находится в состоянии экономического коллапса. Общаясь с журналистами перед поездкой в Техас, американский лидер отметил, что кубинские власти сами инициировали диалог из-за отсутствия ресурсов для дальнейшего функционирования государства. 

Павел Башинский

Новости Мира
Марко Рубио
Куба
Дональд Трамп
Техас
Иран