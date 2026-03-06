Трамп заявил, что Куба "скоро падет"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Куба скоро падет, но она стремится заключить сделку. Поэтому он направит в страну госсекретаря Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба "скоро падет", но она хочет заключить сделку, поэтому он направит в страну госсекретаря Марко Рубио. Об этом Трамп заявил CNN, передает УНН.
Куба скоро падет, кстати, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они так хотят заключить сделку
Он заявил, что Куба "хочет заключить сделку, поэтому я отправлю туда Марко Рубио".
Посмотрим, как это получится. Сейчас мы действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова - после 50 лет
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о ведении активных переговоров с правительством Кубы относительно будущего статуса острова, который сейчас находится в состоянии экономического коллапса. Общаясь с журналистами перед поездкой в Техас, американский лидер отметил, что кубинские власти сами инициировали диалог из-за отсутствия ресурсов для дальнейшего функционирования государства.