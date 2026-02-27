Трамп припустив можливість здійснення "дружнього поглинання" Куби на тлі глибокої кризи в країні

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 8918 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 16055 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 26388 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 29309 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 35540 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50174 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44877 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38727 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33055 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53101 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 13277 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 12854 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 20488 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 15471 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 13536 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 8676 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 10190 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 13735 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 15672 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 20693 перегляди
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Руслан Кравченко
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 458 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 2728 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 3802 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 24953 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 22177 перегляди
Трамп припустив можливість здійснення "дружнього поглинання" Куби на тлі глибокої кризи в країні

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про активні переговори з Кубою щодо її майбутнього статусу, використовуючи термін "дружнє поглинання". Кубинська влада ініціювала діалог через економічний колапс та відсутність ресурсів.

Трамп припустив можливість здійснення "дружнього поглинання" Куби на тлі глибокої кризи в країні
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про ведення активних переговорів з урядом Куби щодо майбутнього статусу острова, який наразі перебуває у стані економічного колапсу. Спілкуючись із журналістами перед поїздкою до Техасу, американський лідер зазначив, що кубинська влада сама ініціювала діалог через відсутність ресурсів для подальшого функціонування держави. Про це пише УНН.

Деталі

Під час свого виступу Трамп використав термін "friendly takeover" (дружнє поглинання), який зазвичай застосовується у корпоративному секторі для позначення злиття компаній за згодою обох сторін.

Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"25.02.26, 22:08 • 5530 переглядiв

За словами президента, питанням Куби на дуже високому рівні зараз займається державний секретар Марко Рубіо. Трамп наголосив, що кубинський уряд має великі проблеми та фактично залишився без фінансових засобів, що робить варіант інтеграції зі Сполученими Штатами предметом обговорення.

Наслідки американського тиску та ізоляція острова

Економічна ситуація на Кубі різко погіршилася після того, як під тиском Вашингтона Венесуела припинила постачання нафтопродуктів на острів. Це призвело до зупинки авіасполучення та фактичного краху туристичної галузі, яка була ключовим джерелом доходів країни. На тлі системної кризи низка держав, включаючи росію, вже організувала евакуаційні рейси для вивезення своїх громадян з території Куби.

Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки17.02.26, 01:57 • 4572 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Марко Рубіо
Куба
Венесуела
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки