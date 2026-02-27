Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про ведення активних переговорів з урядом Куби щодо майбутнього статусу острова, який наразі перебуває у стані економічного колапсу. Спілкуючись із журналістами перед поїздкою до Техасу, американський лідер зазначив, що кубинська влада сама ініціювала діалог через відсутність ресурсів для подальшого функціонування держави. Про це пише УНН.

Деталі

Під час свого виступу Трамп використав термін "friendly takeover" (дружнє поглинання), який зазвичай застосовується у корпоративному секторі для позначення злиття компаній за згодою обох сторін.

Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"

За словами президента, питанням Куби на дуже високому рівні зараз займається державний секретар Марко Рубіо. Трамп наголосив, що кубинський уряд має великі проблеми та фактично залишився без фінансових засобів, що робить варіант інтеграції зі Сполученими Штатами предметом обговорення.

Наслідки американського тиску та ізоляція острова

Економічна ситуація на Кубі різко погіршилася після того, як під тиском Вашингтона Венесуела припинила постачання нафтопродуктів на острів. Це призвело до зупинки авіасполучення та фактичного краху туристичної галузі, яка була ключовим джерелом доходів країни. На тлі системної кризи низка держав, включаючи росію, вже організувала евакуаційні рейси для вивезення своїх громадян з території Куби.

Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки