Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"

19:42 • 956 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 5006 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 10119 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 10277 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 11513 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 12488 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 22305 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17508 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17063 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 30387 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
25 лютого, 10:09
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у Львові
25 лютого, 10:14
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
25 лютого, 11:07
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
25 лютого, 12:05
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти
15:51
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 22307 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 30388 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 52183 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 61898 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Женева
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
23 лютого, 21:02
Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Катер під прапором США вторгся у води Куби 25 лютого 2026 року та відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, поранивши командира. Внаслідок зіткнення загинули "чотири агресори, шестеро отримали поранення".

Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"

Катер під прапором США вторгся у води Куби та відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, в результаті чого командир кубинського судна отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Куби, передає УНН

Вранці 25 лютого 2026 року в кубинських територіальних водах було виявлено швидкісний катер, що порушив кордон. Судно, зареєстроване у Флориді, США, під реєстраційним номером FL7726SH, наблизилося на відстань 1 морську милю на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілла-Клара 

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що коли надводний корабель прикордонних військ Міністерства внутрішніх справ з п'ятьма військовослужбовцями на борту наблизився до судна для ідентифікації, екіпаж швидкісного катера, що порушив кордон, відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, в результаті чого командир кубинського судна отримав поранення.

У результаті зіткнення на момент складання цього звіту чотири агресори на іноземному судні були вбиті, а шестеро отримали поранення. Поранені були евакуйовані та отримали медичну допомогу. З огляду на поточні виклики, Куба підтверджує свою рішучість захищати свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності в регіоні 

- йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що Китай, Північна Корея, Іран та Куба допомагають росії. Вона закликала держави припинити будь-яку допомогу, що сприяє продовженню війни.

Павло Башинський

