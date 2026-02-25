Куба заявила про вторгнення катера під прапором США і розстріл "чотирьох агресорів"

Катер під прапором США вторгся у води Куби та відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, в результаті чого командир кубинського судна отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Куби, передає УНН.

Вранці 25 лютого 2026 року в кубинських територіальних водах було виявлено швидкісний катер, що порушив кордон. Судно, зареєстроване у Флориді, США, під реєстраційним номером FL7726SH, наблизилося на відстань 1 морську милю на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілла-Клара

Зазначається, що коли надводний корабель прикордонних військ Міністерства внутрішніх справ з п'ятьма військовослужбовцями на борту наблизився до судна для ідентифікації, екіпаж швидкісного катера, що порушив кордон, відкрив вогонь по кубинських військовослужбовцях, в результаті чого командир кубинського судна отримав поранення.

У результаті зіткнення на момент складання цього звіту чотири агресори на іноземному судні були вбиті, а шестеро отримали поранення. Поранені були евакуйовані та отримали медичну допомогу. З огляду на поточні виклики, Куба підтверджує свою рішучість захищати свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності в регіоні