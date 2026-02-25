США в Радбезі ООН назвали країни, які допомагають росії продовжувати війну проти України
Київ • УНН
Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що Китай, Північна Корея, Іран та Куба допомагають росії. Вона закликала держави припинити будь-яку допомогу, що сприяє продовженню війни.
Китай, Північна Корея, Іран та Куба надає москві допомогу, яка сприяє продовженню війни проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця постійного представника США при організації Теммі Брюс, повідомляє УНН.
Деталі
Вона закликала держави припинити будь-яку допомогу росії, яка дає їй змогу продовжувати війну проти України.
Майте на увазі, президент Трамп прагне миру, і його дії, публічні заяви та місія глобального лідера чітко показують його рішучість припинити різанину. ... Це є однією з причин, з яких конфлікт і надалі загострюється, незважаючи на приголомшливі втрати, яких уже зазнає росія
Вона додала, що "військова сила ніколи не вирішить цей конфлікт. Лише дипломатичне рішення, погоджене обома сторонами, може це зробити".
Нагадаємо
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.
