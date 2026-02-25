США в Радбезі ООН назвали країни, які допомагають росії продовжувати війну проти України

$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 10350 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 16806 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 14675 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 14749 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13565 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14015 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14730 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13428 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26284 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14093 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 6408 перегляди
ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази24 лютого, 20:07 • 6206 перегляди
Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгненняVideo24 лютого, 20:20 • 6702 перегляди
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса24 лютого, 20:49 • 6376 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 6160 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26284 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 37123 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 55161 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 72873 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 75629 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Україна
Велика Британія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 6512 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12050 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14582 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19673 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28706 перегляди
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

США в Радбезі ООН назвали країни, які допомагають росії продовжувати війну проти України

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що Китай, Північна Корея, Іран та Куба допомагають росії. Вона закликала держави припинити будь-яку допомогу, що сприяє продовженню війни.

США в Радбезі ООН назвали країни, які допомагають росії продовжувати війну проти України

Китай, Північна Корея, Іран та Куба надає москві допомогу, яка сприяє продовженню війни проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця постійного представника США при організації Теммі Брюс, повідомляє УНН.

Деталі

Вона закликала держави припинити будь-яку допомогу росії, яка дає їй змогу продовжувати війну проти України.

Майте на увазі, президент Трамп прагне миру, і його дії, публічні заяви та місія глобального лідера чітко показують його рішучість припинити різанину. ... Це є однією з причин, з яких конфлікт і надалі загострюється, незважаючи на приголомшливі втрати, яких уже зазнає росія

- сказала Брюс.

Вона додала, що "військова сила ніколи не вирішить цей конфлікт. Лише дипломатичне рішення, погоджене обома сторонами, може це зробити".

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що європейські країни не налаштовані на підтримку тристоронніх переговорів щодо "української кризи". Він також назвав плани Лондона та Парижа щодо ядерної зброї для Києва безвідповідальними.

США розширили санкційний список проти росії через загрози у сфері кібербезпеки24.02.26, 21:49 • 3624 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Куба
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран