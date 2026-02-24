$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 5032 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 5130 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 6296 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 9814 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 12020 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12997 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12651 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21968 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13397 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
США розширили санкційний список проти росії через загрози у сфері кібербезпеки

Київ • УНН

 • 130 перегляди

США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.

США розширили санкційний список проти росії через загрози у сфері кібербезпеки

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосило про запровадження нових обмежень щодо низки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією. Рішення спрямоване на блокування діяльності структур та фахівців, чиї дії становлять пряму загрозу міжнародній цифровій безпеці та критичній інфраструктурі. Про це пише УНН.

Деталі

До оновленого санкційного переліку потрапили три спеціалізовані організації: Advance Security Solutions, Matrix та Operation Zero. Американське відомство вважає ці компанії причетними до розробки або сприяння реалізації шкідливих кібертехнологій.

20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії24.02.26, 17:59 • 1920 переглядiв

Дія санкцій передбачає заморожування всіх активів зазначених структур на території США та повну заборону для американських громадян і компаній на проведення будь-яких фінансових чи технологічних операцій із ними.

Персональні санкції проти фахівців та управлінців

Окрім організацій, під прямі обмеження Вашингтона потрапили четверо фізичних осіб: Олег Кучеров, Азизджон Мамашоєв, Марина Васанович та Сергій Зеленюк. За даними Мінфіну США, ці особи залучені до діяльності, що підриває глобальну безпеку в мережі в інтересах агресора.

Впровадження цих заходів є частиною ширшої стратегії США щодо стримування російського впливу в кіберпросторі та припинення незаконного використання інформаційних технологій для ведення війни та шпигунства.

Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів24.02.26, 20:34 • 5008 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Кібератака
Санкції
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Сполучені Штати Америки