США розширили санкційний список проти росії через загрози у сфері кібербезпеки
Київ • УНН
США запровадили нові санкції проти трьох російських компаній та чотирьох фізичних осіб через загрози у сфері кібербезпеки. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на операції з ними.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосило про запровадження нових обмежень щодо низки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російською федерацією. Рішення спрямоване на блокування діяльності структур та фахівців, чиї дії становлять пряму загрозу міжнародній цифровій безпеці та критичній інфраструктурі. Про це пише УНН.
Деталі
До оновленого санкційного переліку потрапили три спеціалізовані організації: Advance Security Solutions, Matrix та Operation Zero. Американське відомство вважає ці компанії причетними до розробки або сприяння реалізації шкідливих кібертехнологій.
20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії24.02.26, 17:59 • 1920 переглядiв
Дія санкцій передбачає заморожування всіх активів зазначених структур на території США та повну заборону для американських громадян і компаній на проведення будь-яких фінансових чи технологічних операцій із ними.
Персональні санкції проти фахівців та управлінців
Окрім організацій, під прямі обмеження Вашингтона потрапили четверо фізичних осіб: Олег Кучеров, Азизджон Мамашоєв, Марина Васанович та Сергій Зеленюк. За даними Мінфіну США, ці особи залучені до діяльності, що підриває глобальну безпеку в мережі в інтересах агресора.
Впровадження цих заходів є частиною ширшої стратегії США щодо стримування російського впливу в кіберпросторі та припинення незаконного використання інформаційних технологій для ведення війни та шпигунства.
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів24.02.26, 20:34 • 5008 переглядiв