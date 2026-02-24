20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 2014 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 5648 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 6924 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 14534 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11681 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27648 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20546 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18728 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18166 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16726 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 24872 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 4398 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 13828 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 18424 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 8670 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 14521 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27632 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 46949 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 66245 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 69309 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 2262 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 9026 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25231 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 22945 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 23706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Starlink
Опалення

20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Європейський Союз працює над 20-м пакетом санкцій проти Росії, його ухвалення є питанням часу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення ухвалюються одноголосно.

20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії

Європейський Союз працює над підготовкою 20-го пакета санкцій проти росії, і його ухвалення є питанням часу, попри складність переговорів та необхідність одностайного рішення. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спілкування з журналістами в Києві 24 лютого, передає УНН.

Деталі

За її словами, санкційні рішення в ЄС ухвалюються одноголосно, і цей принцип залишатиметься незмінним.

Водночас вона наголосила, що робота над попереднім, 19-м пакетом санкцій, також була непростою, однак завершилася успішно.

Жоден із цих процесів не був простим, коли ми проводили перемовини щодо будь-якого із пакетів. Але, виходячи з досвіду попереднього 19-го пакета, я впевнена, що ми також приймемо і 20-й 

- зазначила вона.

Дипломатка підкреслила, що ухвалити новий пакет санкцій мають якомога швидше, зважаючи на спільну мету партнерів — зменшити доходи росії та послабити її воєнну машину.

Це лише питання часу. Це має відбутися якомога швидше. Ми, звісно, відчуваємо цей тиск — забезпечити це якнайшвидше 

- додала вона.

Нагадаємо

Європарламент у резолюції від 24 лютого 2026 року визнав росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих осіб.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Білорусь
Європейський парламент
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ