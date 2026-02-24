20-й пакет санкцій ЄС проти рф ухвалять, це питання часу - президентка Єврокомісії
Київ • УНН
Європейський Союз працює над підготовкою 20-го пакета санкцій проти росії, і його ухвалення є питанням часу, попри складність переговорів та необхідність одностайного рішення. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спілкування з журналістами в Києві 24 лютого, передає УНН.
Деталі
За її словами, санкційні рішення в ЄС ухвалюються одноголосно, і цей принцип залишатиметься незмінним.
Водночас вона наголосила, що робота над попереднім, 19-м пакетом санкцій, також була непростою, однак завершилася успішно.
Жоден із цих процесів не був простим, коли ми проводили перемовини щодо будь-якого із пакетів. Але, виходячи з досвіду попереднього 19-го пакета, я впевнена, що ми також приймемо і 20-й
Дипломатка підкреслила, що ухвалити новий пакет санкцій мають якомога швидше, зважаючи на спільну мету партнерів — зменшити доходи росії та послабити її воєнну машину.
Це лише питання часу. Це має відбутися якомога швидше. Ми, звісно, відчуваємо цей тиск — забезпечити це якнайшвидше
Нагадаємо
Європарламент у резолюції від 24 лютого 2026 року визнав росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих осіб.