Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Європарламент у резолюції від 24 лютого 2026 року визнав росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції. Депутати вимагають від рф негайно припинити бойові дії, вивести війська та звільнити депортованих осіб.

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

Європарламент у резолюції після свого засідання 24 лютого 2026 року назвав росію та білорусь повністю відповідальними за війну в Україні та закликав посилити санкції проти цих країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційне повідомлення Європарламенту.

Деталі

У документі парламент ЄС вимагає від росії негайно припинити бойові дії, вивести війська з усієї міжнародно визнаної території України, звільнити затриманих і депортованих цивільних осіб, зокрема дітей, а також припинити порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

Також євродепутати підтвердили, що не визнають будь-які окуповані зс рф території України як такі, що належать росії.

Окремим блоком у резолюції йдеться про гарантії безпеки. 

Депутати наголосили, що майбутня мирна угода між Україною та рф має спиратися на надійні й реальні безпекові гарантії для України, співставні зі статтею 5 НАТО та статтею 42(7) Договору про ЄС. Угода  має відповідати міжнародному праву, передбачати відповідальність і репарації та не обмежувати право України на самооборону і вибір союзів. Водночас у Європарламенті зазначили, що жодні рішення про Україну чи Європу не можуть ухвалюватися без України або Європи.

У тексті документу європарламентарі також зафіксували, що майбутнє України — в ЄС. Європарламент рекомендує прискорити інтеграцію України до єдиного ринку та підготовку самого ЄС до майбутнього розширення через внутрішні інституційні реформи. 

Крім того, держави-члени ЄС закликали посилити військову, політичну й дипломатичну підтримку України та взяти на себе більшу відповідальність за європейську безпеку.

ЄП також привітав нові багатонаціональні ініціативи з безпеки для України, зокрема запропоновані західними союзниками сили стримування у поєднанні з гарантіями, але висловив занепокоєння тим, що такі гарантії можуть набути чинності лише після погодження припинення вогню.

Крім того, депутати заявили про занепокоєння нинішнім підходом США до мирних переговорів, оскільки Вашингтон, як підозрюють у ЄС, може надавати пріоритет короткостроковим домовленостям і збереженню стратегічної стабільності з росією замість переговорів про всеосяжний, справедливий і тривалий мир на основі міжнародного права.

ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил10.02.26, 21:47 • 8866 переглядiв

Щодо санкційної політики, резолюція закликає до посилення обмежень проти росії та подальшого енергетичного відокремлення від неї. Євродепутати підтримали зусилля зі згортання імпорту російського газу та нафти й вимагають подальшого відмовлення від інших російських енергоресурсів, зокрема нафти та нафтопродуктів, урану, збагаченого урану, ядерного палива й послуг, а також остаточного виведення з експлуатації газопроводів "Північний потік".

Окремо Європарламент засудив депортацію українських дітей до росії та підтримав міжнародні зусилля для їхнього повернення.

Також депутати виступили за розширення санкцій проти російських інституцій і посадовців, причетних до воєнних злочинів, посилення контролю за обходом санкцій, заборону в’їзду до Шенгенської зони для російських військових, які беруть участь у війні, а також за визнання ПВК "Вагнер" та її правонаступників терористичними організаціями.

Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас23.02.26, 18:22 • 3958 переглядiв

Зауважимо, що резолюцію підтримали 437 депутатів, 82 проголосували проти, 70 утрималися.

Нагадаємо

Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф. Вони обіцяють посилити підтримку України та наголошують на її майбутньому в ЄС.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Білорусь
Європейський парламент
НАТО
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна