ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас заявила у вівторок, що запропонує список поступок, які Європа має вимагати від росії в рамках врегулювання конфлікту в Україні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Переговори про припинення війни здебільшого ведуться за участю українських, американських та російських офіційних осіб, а європейські представники періодично консультуються. Однак європейські чиновники заявляють, що без них мирна угода неможлива.

"Всі за столом переговорів, включаючи росіян та американців, повинні розуміти, що потрібна згода європейців", — сказала Каллас групі журналістів інформаційного агентства в Брюсселі.

"І для цього ми також маємо умови. І ми маємо висувати умови не до українців, на яких і так чиниться сильний тиск, а до росіян".

Каллас заявила, що найближчими днями запропонує список урядів країн-членів ЄС. На питання про те, що може бути включено до списку, вона згадала про повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни, та обмеження на російські збройні сили. Вона не стала вдаватися до подробиць.

Європейські чиновники заявляють, що мають важелі впливу, такі як заморожені в Європі російські активи на суму близько 210 мільярдів євро (250 мільярдів доларів), які можуть стати частиною будь-якого врегулювання.

Більшість європейських країн проводять політику дипломатичної ізоляції росії з моменту її вторгнення до України у 2022 році. Проте деякі останні місяці висловлювалися на користь прямих переговорів із москвою, частково тому, що вони побоюються тривалих дискусій між американськими та російськими офіційними особами.

Головний радник президента Франції Еммануеля Макрона із зовнішньої політики Еммануель Бонн минулого тижня відвідав москву для переговорів із російськими офіційними особами.

Деякі європейські урядовці запропонували призначити представника ЄС для керівництва переговорами з росією. Але Каллас заявила, що для блоку важливо визначити свої послання москві перш ніж розглядати таке призначення.

"Якщо ми не відстоюватимемо свої позиції, нам немає сенсу сидіти за столом переговорів", - сказав Каллас. "Важливо обговорити, які поступки нам необхідно побачити з боку росії задля досягнення сталого світу".