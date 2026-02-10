$43.030.02
Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив, що США встановили новий дедлайн для мирних переговорів щодо війни рф проти України. Він зазначив, що встановлення дедлайнів є небезпечним.

Посол США в НАТО заперечив встановлення Вашингтоном дедлайну для мирних переговорів після слів Зеленського

Посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення, що США встановили новий дедлайн для мирних переговорів щодо війни рф проти України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Вітакер вказав, що "Президент Зеленський згадав цей червневий дедлайн", і додав: "Я не думаю, що Сполучені Штати щось подібне оголошували".

"Ми хочемо, щоби бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони дійшли згоди та уклали мирну угоду. Ми хотіли б цього якнайшвидше, і… ми просто хочемо… щоб страждання та вбивства в Україні припинилися", - сказав Вітакер.

Він додав, що в таких ситуаціях встановлення дедлайнів, як правило, "дуже небезпечне", і сказав: "Ми хочемо укласти мирну угоду. Думаю, ми просто зробимо це, як тільки воно буде готове. Але зрештою обидві сторони, росіяни та українці, повинні будуть погодитися на будь-яку досягнуту угоду".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зазначив раніше, що США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна