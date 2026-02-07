США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський

$43.140.00
Ексклюзив
10:00 • 1178 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 10969 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 24918 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 39152 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 34198 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 28952 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 37632 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15433 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37300 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18522 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Популярнi новини
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 7350 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 11968 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України7 лютого, 04:30 • 20817 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 12968 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 08:31 • 6330 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 12974 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 35247 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 47737 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 11319 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 25409 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 27883 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 36892 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 39947 перегляди
США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що США пропонують завершити війну до початку літа, ймовірно, через внутрішні питання в Америці. Можлива тристороння зустріч лідерів для вирішення найскладніших питань.

США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, США пропонує завершити війну до початку літа.

Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі щодо завершення війні, які, вірогідно, відбудуться у США.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки