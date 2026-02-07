США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що США пропонують завершити війну до початку літа, ймовірно, через внутрішні питання в Америці. Можлива тристороння зустріч лідерів для вирішення найскладніших питань.
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Як заявив Зеленський, США пропонує завершити війну до початку літа.
Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них. Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі щодо завершення війні, які, вірогідно, відбудуться у США.