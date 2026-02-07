США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что США предлагают завершить войну до начала лета, вероятно, из-за внутренних вопросов в Америке. Возможна трехсторонняя встреча лидеров для решения самых сложных вопросов.
США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут давить на стороны согласно такому графику. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.
Подробности
Как заявил Зеленский, США предлагает завершить войну до начала лета.
Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них. Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверное. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США.