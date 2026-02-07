$43.140.00
Эксклюзив
10:00 • 1124 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
06:00 • 10930 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 24876 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 39115 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 34164 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 28945 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 37606 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 12:09 • 15433 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 37283 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18522 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что США предлагают завершить войну до начала лета, вероятно, из-за внутренних вопросов в Америке. Возможна трехсторонняя встреча лидеров для решения самых сложных вопросов.

США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский

США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут давить на стороны согласно такому графику. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.

Подробности

Как заявил Зеленский, США предлагает завершить войну до начала лета.

Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них. Впервые стороны обсудили, что самые сложные вопросы наверняка могут быть вынесены на трехстороннюю встречу лидеров. Наверное. Но для этого нужны какие-то подготовительные элементы. Важно, что обсуждение такого формата присутствует в диалоге

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США.

Павел Башинский

