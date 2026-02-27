Зеленский: "Я приглашу путина в Киев, но зачем? Я готов встретиться на нейтральной территории, но не в рф и не в беларуси"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не играет в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а стремится к реальному завершению войны, добавив, что готов к встрече с ним, но не в России и Беларуси. Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News, передает УНН.

Детали

Я не хочу играть с вопросом, как завершить войну переговорами. Для нас это реальность. Для нас это большая проблема, эта война. Большая опасность для Европы, для всех, для всего мира - сказал Зеленский.

Он добавил, что готов к встрече с российским диктатором для переговоров о завершении войны.

Я не играю в игры с Путиным. Я готов к встрече, я готов к разговору, но на нейтральной площадке. Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси. Даже не обязательно нейтральной, но не российской и не белорусской. Потому что они являются союзниками в этой войне. Беларусь - пассивный агрессор, это правда. Потому что нас атаковали с территории Беларуси - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News ответил, насколько близка Украина к достижению мира, сказав, что "есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре".