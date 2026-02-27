Зеленський бачить "вікно" для досягнення миру і назвав терміни
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що бачить шанс для досягнення миру, з "вікном" до проміжних виборів у США.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News відповів, наскільки близько Україна до досягнення миру, сказавши, що "є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді", пише УНН.
Тепер я думаю, що у нас є шанс. Між нами, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, у нас це буде, тепер у нас є це вікно
