Зеленський бачить "вікно" для досягнення миру і назвав терміни

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 лютого, 22:38 • 17784 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 34004 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 31306 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 32160 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28648 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44149 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22085 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106183 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 47072 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54346 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 7046 перегляди
У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів 27 лютого, 00:52 • 4568 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 12206 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 14483 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 11003 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44149 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 36300 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106181 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 80228 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 84164 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 12243 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14449 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45519 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55282 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57652 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
P-3 Orion

Зеленський бачить "вікно" для досягнення миру і назвав терміни

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що бачить шанс для досягнення миру, з "вікном" до проміжних виборів у США.

Зеленський бачить "вікно" для досягнення миру і назвав терміни

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News відповів, наскільки близько Україна до досягнення миру, сказавши, що "є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді", пише УНН.

Тепер я думаю, що у нас є шанс. Між нами, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, у нас це буде, тепер у нас є це вікно

- сказав Зеленський.

"Вони не перемагають, а ми не програємо" - Зеленський розповів про складність питання територій27.02.26, 11:30 • 928 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки