Зеленський бачить "вікно" для досягнення миру і назвав терміни

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News відповів, наскільки близько Україна до досягнення миру, сказавши, що "є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді", пише УНН.

Тепер я думаю, що у нас є шанс. Між нами, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, у нас це буде, тепер у нас є це вікно