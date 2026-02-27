Зеленский видит "окно" для достижения мира и назвал сроки

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News ответил, насколько близка Украина к достижению мира, сказав, что "есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре", пишет УНН.

Теперь я думаю, что у нас есть шанс. Между нами, что я на самом деле думаю о следующем году… зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас это будет, теперь у нас есть это окно