Зеленский видит "окно" для достижения мира и назвал сроки

$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 1804 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 18877 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 35593 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 32564 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 33251 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 29363 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 45516 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22322 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 107438 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 47181 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.3м/с
70%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США экс-пилота F-35 обвинили в подготовке китайских военных пилотов27 февраля, 00:52 • 6452 просмотра
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 4510 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 15513 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 12016 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине05:43 • 4776 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 45518 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 37319 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 107441 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 81132 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 85034 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 14981 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 46048 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 55801 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 58149 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62320 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Локхид P-3 Орион

Зеленский видит "окно" для достижения мира и назвал сроки

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что видит шанс для достижения мира, с «окном» до промежуточных выборов в США.

Зеленский видит "окно" для достижения мира и назвал сроки

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News ответил, насколько близка Украина к достижению мира, сказав, что "есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре", пишет УНН.

Теперь я думаю, что у нас есть шанс. Между нами, что я на самом деле думаю о следующем году… зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас это будет, теперь у нас есть это окно

- сказал Зеленский.

"Они не побеждают, а мы не проигрываем" - Зеленский рассказал о сложности вопроса территорий27.02.26, 11:30 • 1568 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты