Зеленский видит "окно" для достижения мира и назвал сроки
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что видит шанс для достижения мира, с «окном» до промежуточных выборов в США.
Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News ответил, насколько близка Украина к достижению мира, сказав, что "есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре", пишет УНН.
Теперь я думаю, что у нас есть шанс. Между нами, что я на самом деле думаю о следующем году… зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас это будет, теперь у нас есть это окно
