США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России

США предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты повлияли на американские инвестиции в Казахстане. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила получение официального дипломатического сообщения.

Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, атак на американские интересы - сказала посол Ольга Стефанишина на брифинге.

Позиция Соединенных Штатов относительно нежелательности ударов по нефтяной инфраструктуре Новороссийска имеет не политическую, а прежде всего экономическую и корпоративную основу. Речь идет о защите интересов международных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума, среди которых есть и американские компании. Об этом в комментарии для УНН рассказал экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский.

Позиция США не нова и не зависит от администрации

По словам эксперта, такая осторожная позиция Вашингтона сформировалась не сейчас и не является исключительно позицией действующей администрации.

"Важно отметить, что такая позиция была и у прошлой администрации в Штатах. Байден был также против", – отметил эксперт.

Гальчинский подчеркивает, что причины этой позиции лежат значительно глубже, чем публичная дипломатия или военно-политические соображения.

Американский интерес в Каспийском трубопроводном консорциуме

Ключевым фактором, по словам эксперта, является структура собственности Каспийского трубопроводного консорциума.

"Американская компания является акционером Каспийского трубопроводного консорциума. Это "Chevron Caspian Pipeline Consortium Company", дочерняя структура американского энергетического гиганта "Chevron". Ей принадлежит 15% акций этого консорциума", – сказал он.

В то же время, как уточняет Гальчинский, значительная доля в консорциуме остается и за российским государством.

"Так же там российскому государству принадлежит 24% через компанию "Транснефть". Структура акционеров консорциума на сегодня не изменилась", – отметил Гальчинский.

Международный статус объекта и реакция Казахстана

Эксперт подчеркивает, что Каспийский трубопроводный консорциум является международным объектом, а не исключительно российской инфраструктурой. Именно поэтому, по его словам, первые удары по портовой и нефтяной инфраструктуре Новороссийска в конце 2025 года вызвали резкую реакцию не только США, но и Казахстана.

"Когда были первые удары по портовой инфраструктуре, нефтяной инфраструктуре Новороссийска в конце 2025 года, тогда Казахстан очень осторожно, но резко сделал заявление", – напомнил эксперт.

80% казахстанской нефти и отсутствие альтернатив

Гальчинский объясняет, что через Каспийский трубопровод транспортируется критически важный объем нефти для Казахстана.

"Через него действительно транспортируется 80% добытой в Казахстане нефти", – сказал он.

По его словам, эту нефть добывают как казахстанские, так и международные акционеры консорциума.

"Добывают нефть в Казахстане акционеры КТК – казахские и международные, в том числе американский "Chevron"", – отметил Гальчинский.

При этом альтернативных маршрутов для экспорта таких объемов фактически нет.

"Альтернативных путей там нет, по сути, нет", – отметил он.

Удары по Новороссийску ограничивают пропускную способность

Эксперт подчеркивает, что удары по инфраструктуре Новороссийска имеют прямой технический эффект.

"Фактически нашими ударами ограничивается пропускная способность экспорта терминала в Новороссийске, в том числе через Каспийский трубопроводный консорциум", – пояснил он.

Это означает, что последствия ощущает не только Россия. Удар не только по России, но и по международным интересам. По словам Гальчинского, именно этот фактор и является ключевым в позиции США.

"Это влияние не только на Россию, не только на интересы России, но и на интересы акционеров КТК, таких как Казахстан и международные акционеры, среди них "Chevron"", – отметил он.

Эксперт уточнил, что речь идет о специально созданной структуре для управления трубопроводом и инвестиций в его развитие.

"Компания "Chevron" создана, очевидно, для управления трубопроводом и для инвестиций в трубопроводы", – сказал Гальчинский.

Дипломатический жест, а не запрет

По словам Гальчинского, реакция США на удары по инфраструктуре Новороссийска не означает требования прекратить такие действия, а скорее является попыткой очертить границы собственных интересов.

"Я понимаю, что это выглядело не как жесткий запрет, но никто не говорил: вы должны или вы обязаны не бить по этой инфраструктуре. Это было скорее обращение: обратите внимание, здесь есть определенные международные интересы", – сказал он.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения КТК не теряет статуса потенциальной военной цели.

"По сути, КТК тоже может быть военной целью, потому что 24% акций консорциума принадлежат Российской Федерации. Это означает, что российское государство непосредственно получает выгоду от его работы", – отметил эксперт.

Гальчинский считает, что именно в этой точке интересов Украина получает дипломатическое пространство для маневра.

"Здесь нет измены. Это, скорее, дипломатический жест со стороны Штатов. Они должны были как-то отреагировать: мы вас поддерживаем, мы помогаем, но здесь есть наши компании и наши интересы", – сказал он.

Как Украине использовать ситуацию в свою пользу

Виктор Гальчинский считает, что эта ситуация дает Украине не только военный, но и политико-экономический инструмент.

"Мы должны понимать, что это точка давления. Это рычаг, который можно и нужно использовать на переговорах", – сказал он.

Эксперт пояснил, что речь идет не обязательно о постоянных ударах, а о самом факторе риска.

"Даже сама возможность влияния на КТК создает для партнеров вопросы стабильности поставок, страхования, репутационных рисков. И это то, что можно встраивать в переговорную логику", – отметил Гальчинский.

По его словам, такая позиция открывает возможность для переговоров.

"Это для нас козырь именно в дипломатии. Мы можем говорить: хорошо, тогда давайте обсуждать либо более жесткие санкции, либо дополнительную помощь, либо другие механизмы давления", – пояснил Гальчинский.

Он подчеркнул, что это не означает ослабления давления на Россию.

"Это не означает, что кто-то поддерживает Россию. Это означает, что мы можем использовать этот фактор для получения более выгодных решений для Украины. Например, в вопросе того же теневого флота", – отметил эксперт.

По его словам, в такой конфигурации Украина оказывается не только в роли обороняющейся стороны, но и в роли игрока, который влияет на глобальные энергетические процессы.

"Это не выход из ситуации сам по себе, но это фактор, который нельзя игнорировать. И партнеры его точно не игнорируют", – говорит эксперт.

Финский залив и природные ограничения экспорта

Отдельно Гальчинский обратил внимание на ситуацию в Балтийском регионе, которая дополнительно усложняет экспорт российской нефти.

"КТК является критическим и крупнейшим хабом для экспорта российской нефти. Второй вариант у России – это Балтика, но там сейчас все очень сложно", – сказал он.

По словам эксперта, экспорт через балтийские порты существенно сократился не только из-за санкций, но и из-за природных факторов.

"Из-за ледового покрытия в Финском заливе экспорт через балтийские порты сейчас практически подрезан до минимума. Танкерное движение затруднено, особенно для старых судов теневого флота", – отметил Гальчинский.

Он добавил, что эта ситуация создает дополнительное давление на российскую логистику.

"Такие танкеры просто не могут нормально работать. Часть флота фактически стоит даже на своей территории", – отметил эксперт.

В итоге, по словам Гальчинского, сочетание санкций, природных ограничений в Финском заливе и чувствительности КТК к рискам безопасности формирует для Украины уникальную дипломатическую позицию.

"Это не военный аргумент, это аргумент для переговоров. И его точно будут учитывать все стороны", – подытожил он.