Ексклюзив
17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 76618 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії

Київ • УНН

 • 412 перегляди

США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в Новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані. Це пов'язано з інтересами американських компаній у Каспійському трубопровідному консорціумі.

США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії

США попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти вплинули на американські інвестиції в Казахстані. Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила отримання офіційного дипломатичного повідомлення.

Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, атак на американські інтереси

- сказала посол Ольга Стефанішина на брифінгу.

Позиція Сполучених Штатів щодо небажаності ударів по нафтовій інфраструктурі Новоросійська має не політичне, а передусім економічне та корпоративне підґрунтя. Йдеться про захист інтересів міжнародних акціонерів Каспійського трубопровідного консорціуму, серед яких є й американські компанії. Про це в коментарі для УНН розповів екс-речник НАК "Нафтогаз України" у Львівській області Віктор Гальчинський.

Позиція США не нова і не залежить від адміністрації

За словами експерта, така обережна позиція Вашингтона сформувалася не зараз і не є виключно позицією чинної адміністрації.

"Важливо зазначити, що така позиція була і у минулої адміністрації у Штатах. Байден був також проти", – зазначив експерт.

Гальчинський наголошує, що причини цієї позиції лежать значно глибше, ніж публічна дипломатія чи військово-політичні міркування.

Американський інтерес у Каспійському трубопровідному консорціумі

Ключовим фактором, за словами експерта, є структура власності Каспійського трубопровідного консорціуму.

"Американська компанія є акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму. Це "Chevron Caspian Pipeline Consortium Company", дочірня структура американського енергетичного гіганта "Chevron". Їй належить 15% акцій цього консорціуму", – сказав він.

Водночас, як уточнює Гальчинський, значна частка в консорціумі залишається і за російською державою.

"Так само там російській державі належить 24% через компанію "Транснєфть". Структура акціонерів консорціуму на сьогодні не змінилася", – зауважив Гальчинський.

Міжнародний статус об’єкта і реакція Казахстану

Експерт підкреслює, що Каспійський трубопровідний консорціум є міжнародним об’єктом, а не виключно російською інфраструктурою. Саме через це, за його словами, перші удари по портовій та нафтовій інфраструктурі Новоросійська наприкінці 2025 року викликали різку реакцію не лише США, а й Казахстану.

"Коли були перші удари по портовій інфраструктурі, нафтовій інфраструктурі Новоросійська наприкінці 2025 року, тоді Казахстан дуже обережно, але різко зробив заяву", – нагадав експерт.

80% казахстанської нафти і відсутність альтернатив

Гальчинський пояснює, що через Каспійський трубопровід транспортується критично важливий обсяг нафти для Казахстану.

"Через нього дійсно транспортується 80% видобутої в Казахстані нафти", – сказав він.

За його словами, цю нафту видобувають як казахстанські, так і міжнародні акціонери консорціуму.

"Видобувають нафту в Казахстані акціонери КТК – казахські і міжнародні, в тому числі американський "Chevron"", – зазначив Гальчинський.

При цьому альтернативних маршрутів для експорту таких обсягів фактично немає.

"Альтернативних шляхів там немає, по суті, немає", – зауважив він.

Удари по Новоросійську обмежують пропускну здатність

Експерт наголошує, що удари по інфраструктурі Новоросійська мають прямий технічний ефект.

"Фактично нашими ударами обмежується пропускна здатність експорту терміналу в Новоросійську, в тому числі через Каспійський трубопровідний консорціум", – пояснив він.

Це означає, що наслідки відчуває не лише росія. Удар не лише по росії, а й по міжнародних інтересах За словами Гальчинського, саме цей фактор і є ключовим у позиції США.

"Це вплив не тільки на росію, не тільки на інтереси росії, але і на інтереси акціонерів КТК, таких як Казахстан і міжнародні акціонери, серед них "Chevron"", – зазначив він.

Експерт уточнив, що йдеться про спеціально створену структуру для управління трубопроводом та інвестицій у його розвиток.

"Компанія "Chevron" створена, очевидно, для управління трубопроводом і для інвестицій в трубопроводи", – сказав Гальчинський.

Дипломатичний жест, а не заборона

За словами Гальчинського, реакція США на удари по інфраструктурі Новоросійська не означає вимоги припинити такі дії, а радше є спробою окреслити межі власних інтересів.

"Я розумію, що це виглядало не як жорстка заборона, але ніхто не казав: ви мусите або ви зобов’язані не бити по цій інфраструктурі. Це було радше звернення: зверніть увагу, тут є певні міжнародні інтереси", – сказав він.

Він наголосив, що з юридичної точки зору КТК не втрачає статусу потенційної воєнної цілі.

"По суті, КТК теж може бути воєнною ціллю, тому що 24% акцій консорціуму належать російській федерації. Це означає, що російська держава безпосередньо отримує вигоду від його роботи", – зазначив експерт.

Гальчинський вважає, що саме в цій точці інтересів Україна отримує дипломатичний простір для маневру.

"Тут немає зради. Це, швидше, дипломатичний жест зі сторони Штатів. Вони мусили якось відреагувати: ми вас підтримуємо, ми допомагаємо, але тут є наші компанії і наші інтереси", – сказав він.

Як Україні використати ситуацію на свою користь

Віктор Гальчинський вважає, що ця ситуація дає Україні не лише військовий, а й політико-економічний інструмент.

"Ми маємо розуміти, що це точка тиску. Це важіль, який можна і потрібно використовувати на переговорах", – сказав він.

Експерт пояснив, що йдеться не обов’язково про постійні удари, а про сам фактор ризику.

"Навіть сама можливість впливу на КТК створює для партнерів питання стабільності поставок, страхування, репутаційних ризиків. І це те, що можна вбудовувати в переговорну логіку", – зазначив Гальчинський.

За його словами, така позиція відкриває можливість для переговорів.

"Це для нас козир саме в дипломатії. Ми можемо говорити: добре, тоді давайте обговорювати або жорсткіші санкції, або додаткову допомогу, або інші механізми тиску", – пояснив Гальчинський.

Він підкреслив, що це не означає послаблення тиску на росію.

"Це не означає, що хтось підтримує росію. Це означає, що ми можемо використовувати цей фактор для отримання більш вигідних рішень для України. Наприклад у питанні того ж тіньового флоту", – зазначив експерт.

За його словами, у такій конфігурації Україна опиняється не лише у ролі сторони, що обороняється, а й у ролі гравця, який впливає на глобальні енергетичні процеси.

"Це не вихід із ситуації сам по собі, але це фактор, який не можна ігнорувати. І партнери його точно не ігнорують", – каже експерт.

Фінська затока і природні обмеження експорту

Окремо Гальчинський звернув увагу на ситуацію в Балтійському регіоні, яка додатково ускладнює експорт російської нафти.

"КТК є критичним і найбільшим хабом для експорту російської нафти. Другий варіант у росії – це Балтика, але там зараз усе дуже складно", – сказав він.

За словами експерта, експорт через балтійські порти суттєво скоротився не лише через санкції, а й через природні чинники.

"Через льодовий покрив у Фінській затоці експорт через балтійські порти зараз практично підрізаний до мінімуму. Танкерний рух ускладнений, особливо для старих суден тіньового флоту", – зауважив Гальчинський.

Він додав, що ця ситуація створює додатковий тиск на російську логістику.

"Такі танкери просто не можуть нормально працювати. Частина флоту фактично стоїть навіть на своїй території", – зазначив експерт.

У підсумку, за словами Гальчинського, поєднання санкцій, природних обмежень у Фінській затоці та чутливості КТК до безпекових ризиків формує для України унікальну дипломатичну позицію.

"Це не військовий аргумент, це аргумент для переговорів. І його точно будуть враховувати всі сторони", – підсумував він.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Санкції
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Державний департамент США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Казахстан