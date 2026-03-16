ukenru
Ексклюзив
13:54 • 1300 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
11:08 • 8580 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 21955 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 44390 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 56448 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 46990 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 52923 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 72310 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 63601 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 49582 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.2м/с
34%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 92327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"

Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Заяви Ірану про військову підтримку з боку рф та КНР є сигналом для стримування Заходу. Пряме втручання цих держав у конфлікт наразі малоймовірне.

Заяви Ірану про допомогу з боку росії та Китаю у війні проти США та Ізраїлю можуть бути частиною політичної гри та сигналом для стримування Заходу. Водночас пряме військове втручання цих держав у конфлікт наразі малоймовірне. Про це в інтерв’ю УНН заявив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

Заяви Ірану можуть бути сигналом для США та їхніх союзників

Після початку нової ескалації на Близькому Сході іранські посадовці заявили, що росія та Китай нібито допомагають Тегерану у протистоянні зі США та Ізраїлем. На думку експерта, такі заяви мають насамперед політичний характер.

Вони можуть бути спрямовані на те, щоб продемонструвати - Іран не залишиться наодинці у випадку подальшого розширення конфлікту.

Передусім потрібно розуміти, що заяви Ірану про підтримку з боку росії та Китаю можуть бути політичним сигналом, спрямованим на стримування Сполучених Штатів та їхніх союзників. Іранська влада намагається продемонструвати, що у випадку подальшої ескалації конфлікту країна не буде повністю ізольованою. Вона має партнерів серед держав, які мають серйозний економічний, військовий і політичний потенціал 

- пояснив Желіховський.

За словами експерта, йдеться не обов’язково про пряме військове втручання.

Підтримка може мати різні форми. Це може бути передача розвідувальної інформації, технологій, компонентів для озброєнь, економічна допомога або політична підтримка на міжнародній арені. Навіть такі елементи можуть значно впливати на перебіг конфлікту 

- зазначив він.

росія має стратегічне партнерство з Іраном

Желіховський наголошує, що відносини між москвою та Тегераном значно посилилися після початку повномасштабної війни росії проти України.

Саме тоді між двома країнами активізувалася військово-технічна співпраця.

Ми знаємо, що росія та Іран мають стратегічне партнерство, яке особливо зміцнилося після початку повномасштабної агресії росії проти України. москва отримувала від Тегерана безпілотники, певні технології та допомогу у сфері озброєнь. Тому зараз цілком логічно припустити, що росія може підтримувати Іран у відповідь 

- зазначив експерт.

Водночас він підкреслює, що така підтримка навряд чи буде масштабною.

Навряд чи ми побачимо пряме військове втручання росії. москва вже веде війну проти України і має обмежені ресурси. Відкривати ще один великий фронт для неї було б надзвичайно ризиковано 

- пояснив Желіховський.

кремль намагається не зіпсувати відносини з адміністрацією Трампа

Ще одним фактором, який стримує росію, експерт називає політичні відносини зі Сполученими Штатами.

За його словами, кремль намагається використати ситуацію для власної дипломатичної гри.

росія розуміє, що пряме втручання на боці Ірану означало б повний розрив відносин зі Сполученими Штатами. А зараз кремль намагається використати відносини з адміністрацією Дональда Трампа у власних інтересах 

- зазначив він.

Желіховський додає, що москва може використовувати фактор Ірану як інструмент політичного торгу.

росія може демонструвати готовність підтримувати Іран для того, щоб підсилити свої позиції у переговорах зі США. Сигнал може бути таким: якщо не буде поступок щодо санкцій або інших питань, москва може наростити допомогу Тегерану 

- пояснив експерт.

Китай намагається діяти значно обережніше

Як зазначає Желіховський, позиція Китаю у цьому конфлікті виглядає значно стриманішою, ніж російська.

Пекін має великі економічні інтереси на Близькому Сході, тому не зацікавлений у масштабній війні.

Китай діє значно обережніше. Пекін має великі економічні інтереси у регіоні та прагне позиціонувати себе як дипломатичного посередника. Саме тому він намагається уникати прямої військової допомоги Ірану 

- зазначив експерт.

Він пояснює, що відкрита підтримка Тегерану могла б спричинити серйозну конфронтацію зі США.

Якщо Китай почне відкрито постачати зброю Ірану, це може призвести до серйозного конфлікту зі Сполученими Штатами та поставити під загрозу економічні інтереси Пекіна. А для Китаю це надзвичайно важливий фактор 

- пояснив він.

Пекін може надавати непряму підтримку

Разом з тим, експерт не виключає, що Китай може допомагати Ірану непрямими способами.

Йдеться передусім про інформаційну та економічну підтримку.

Це може бути передача певної інформації, розвідувальні дані, економічна допомога або політична підтримка в міжнародних організаціях. Китай може діяти дуже обережно, щоб формально не порушувати баланс у відносинах із США 

- зазначив Желіховський.

Він також звертає увагу, що Пекін зараз готується до можливих контактів із Вашингтоном.

Є інформація про можливий візит Дональда Трампа до Китаю. Якщо конфлікт на Близькому Сході загостриться і США почнуть звинувачувати Китай у підтримці Ірану, це може зірвати ці плани 

- пояснив експерт.

Трамп може почати шукати винних

На думку Желіховського, подальша риторика президента США залежатиме від розвитку війни. Якщо конфлікт затягнеться, Трамп може почати звинувачувати інші країни у своїх труднощах.

Якщо війна затягнеться і результат не буде швидким, Трамп почне шукати винних. І тоді цілком можливо, що в його риториці з’являться прямі звинувачення на адресу росії або Китаю 

— зазначив експерт.

Поки що, за його словами, ситуація виглядає інакше.

Зараз ми бачимо доволі дивну ситуацію: Трамп частіше критикує союзників по НАТО, ніж росію чи Китай. Але це може змінитися залежно від того, як розвиватимуться події 

- сказав він.

НАТО не зобов’язане воювати на Близькому Сході

Експерт також прокоментував заяви Трампа щодо союзників по НАТО, яких він звинувачував у недостатній підтримці.

На думку Желіховського, такі претензії не мають юридичних підстав.

НАТО - це передусім політичний союз. Збройні сили надають окремі країни-члени, і кожна держава самостійно вирішує, чи брати участь у тій чи іншій операції. Тому не може бути автоматичного залучення НАТО до війни на Близькому Сході 

- пояснив він.

За його словами, багато європейських країн не готові до участі у такому конфлікті.

Наприклад, Німеччина вже заявила, що не вступатиме у війну. Польща також не поспішає з такими рішеннями, адже для неї ключовим залишається питання безпеки на східному фланзі НАТО та війна росії проти України 

- зазначив експерт.

Особистий фактор у відносинах Трампа та Зеленського

 Желіховський також звернув увагу на особистий фактор у відносинах між Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським. Коли Китай та росія чітко дають зрозуміти, що є противниками США, це може відкрити певне вікно можливостей для України, але риторика Трампа суперечить логіці. 

Певне напруження у відносинах між Трампом і Зеленським існує ще з часів першої президентської каденції Трампа. Тоді ми бачили політичні скандали, пов’язані з процедурою імпічменту, і ім’я Зеленського там також згадувалося 

- зазначив він.

Експерт вважає, що деякі заяви Трампа щодо України можуть мати політичний або навіть популістичний характер.

Часто такі заяви спрямовані на внутрішню аудиторію у США або є елементом політичного піару. Але вони не завжди означають зміну стратегічної політики Вашингтона щодо України 

- каже Желіховський.

Підсумовуючи, експерт зазначає, що ситуація навколо війни на Близькому Сході поступово виходить за рамки регіонального конфлікту. Навіть обмежена підтримка Ірану з боку таких держав, як росія чи Китай, може суттєво вплинути на баланс сил та ускладнити швидке завершення бойових дій.

За словами Желіховського, наразі ці країни намагаються діяти обережно, не переходячи межу прямого військового втручання. Водночас вони можуть використовувати конфлікт для посилення своїх геополітичних позицій і тиску на США.

Ми бачимо, що конфлікт на Близькому Сході поступово перетворюється на ширше геополітичне протистояння. росія і Китай можуть використовувати ситуацію для зміцнення власних позицій у світі та для тиску на Сполучені Штати. Але водночас ці держави намагаються не переходити ту межу, після якої конфлікт може перерости у пряме зіткнення великих держав 

- зазначив експерт.

Він додає, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від тривалості війни та реакції міжнародної спільноти.

Якщо конфлікт затягнеться, ми можемо побачити поступове розширення кола держав, які будуть у нього втягнуті — політично, економічно або навіть військово. І тоді це вже буде не лише близькосхідна війна, а частина глобального геополітичного протистояння 

- підсумував Желіховський.

Іран "набиває собі ціну" заявами про співпрацю з рф і Китаєм - ЦПД15.03.26, 19:04 • 13318 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвітПублікації
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Ізраїль
НАТО
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран